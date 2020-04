Slitta la maratona de ‘Il Signore degli Anelli’: stasera in prima visione “Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald”

ROMA – Frodo e la compagnia dell’anello cedono il posto al Wizarding World nato dalla penna di J.K. Rowling . La maratona de ‘Il Signore degli Anelli’, in programmazione a partire da oggi, lunedi’ 20 aprile, e’ stata rimandata. Questa sera su Canale 5, in prima visione, andra’ invece in onda “Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald”. Mediaset continua cosi’ il viaggio iniziato con la maratona di Harry Potter, richiesta a gran voce dai fa sul web, a cui e’ seguita la messa in onda di ‘Animali fantastici e dove trovarli’, spin-off e prequel della saga con protagonista il piccolo mago.

Sinossi

“Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald” continuano le avventure dell’appassionato di creature magiche Newt Scamander (Eddie Redmayne) a cui Albus Silente in persona (Jude Law) affiderà la missione di contrastare i piani del potente e perfido Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Per portarla a termine dovrà recarsi a Parigi e impedire che il giovane Credence (Ezra Miller) diventi un seguace del Mago Oscuro.

Recensione

In questa nuova avventura si ricomporra’ il simpatico quartetto che si era diviso al termine di “Animali fantastici e dove trovarli”: a fianco al protagonista l’auror Tina Goldstein (Katherine Waterson), il babbano Jacob Kowalski (Dan Fogler) e la sua amata Queenie Goldstein (Alison Sudon). Ma saranno anche e soprattutto i luoghi (si torna sui banchi di Hogwarts) e personaggi legati alla saga di Harry Potter a dominare la scena, primo tra tutti Albus Silente interpretato da un ottimo Jude Law. Nei panni del futuro preside di Hogwarts, l’attore inglese conferisce a Silente ambiguità, astuzia e ironia caratteristiche del personaggio riuscendo nell’impresa, non scontata, di rendere credibile la versione giovanile di questo personaggio.

La sua controparte sarà il temuto Grindelwald, un ‘nuovo cattivo’, molto diverso da Voldemort, un affabulatore delle masse, interpretato da un Johnny Depp in versione biondo platino, sempre a proprio agio nei panni del cattivo.

Se del rapporto tra i due la Rowling aveva accennato alla fine della saga di Harry Potter qui si avrà modo di approfondire il loro legame, come di scoprire tante altre succulente informazioni relative all’universo del piccolo mago (Dalla storia di Nagini, il fidato serpente di Voldemort, a quella della famiglia Lestrange).

Vecchi incantesimi e nuove creature per un thriller emotivo ricco di azione e effetti speciali che permetterà ai fan di Harry Potter di alimentare la propria fame di conoscenza. Una favola dark in cui ‘si inizia a fare sul serio’ e al termine della quale i ‘Potterhead’ non potranno che domandarsi, ancora più affamati, quando uscirà il prossimo film.