venerdì 20 Marzo 2026

A Cinecittà al via le riprese della serie di Assassin’s Creed targata Netflix

La produzione amplierà il già esistente set di Roma Antica per restituire l'immersione in quel periodo storico nelle riprese

Data pubblicazione: 20-3-2026 ore 23:00Ultimo aggiornamento: 20-3-2026 ore 23:00

ROMA – Netflix annuncia l’inizio delle riprese di Assassin’s Creed a Roma. La serie racconterà una storia originale e sarà ambientata nella Roma del 64 d.C. La produzione si svolgerà principalmente a Cinecittà e amplierà il già esistente set di Roma Antica per restituire l’immersione in quel periodo storico nelle riprese. Assassin’s Creed è un thriller adrenalinico incentrato sulla guerra nell’ombra in corso tra due fazioni segrete, una con l’obiettivo di decidere il futuro dell’umanità attraverso il controllo e la manipolazione, l’altra determinata a combattere per preservarne il libero arbitrio. La serie segue i suoi personaggi attraverso momenti chiave della Storia nella battaglia per il destino dell’umanità.

IL CAST

Il cast include Lola Petticrew, Toby Wallace, Zachary Hart, Laura Marcus, Tanzyn Crawford, Nabhann Rizwan, Claes Bang, Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris, Corrado Invernizzi, Sandra Guldberg-Kampp, Youssef Kerkour e Mirren Mack. Dichiara Manuela Cacciamani, Amministratore delegato di Cinecittà: “Sono onorata che Netflix abbia scelto i nostri Studi e i nostri set per realizzare una serie tanto spettacolare, ambiziosa e attesa globalmente. È il segno della credibilità e reputazione che Cinecittà ha nel mondo, il segno di una garanzia professionale che diamo a ogni tipo di produzione, di qualsiasi genere e grandezza. Ma ancora di più sono onorata per la fiducia data alle nostre maestranze e al nostro reparto scenografie, che sta collaborando alla realizzazione di set spettacolari. Cinecittà con i suoi maestri si conferma un’eccellenza artistica riconosciuta, un vanto per il nostro paese”.

Con più di 230 milioni di copie, il franchise di Assassin’s Creed è uno dei più venduti nella storia dei videogiochi e ha stabilito uno standard nel settore grazie alla sua narrazione ricca e coinvolgente. Showrunner/Produttori esecutivi sono Roberto Patino (DMZ, Westworld, Sons of Anarchy) e David Wiener (Halo, Homecoming, The Killing); Produttori Esecutivi: Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill, Genevieve Jones per Ubisoft Film & Television, e Matt O’Toole.

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