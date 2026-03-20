Andy Diaz campione del mondo indoor nel salto triplo

ROMA – Oro+oro, Torun dopo Nanchino, Andy Diaz si conferma campione del mondo nel salto triplo. Prima medaglia dell’Italia nella prima giornata dei Mondiali indoor in Polonia: trionfa ancora l’azzurro Diaz, stavolta con la misura di 17,47, migliore prestazione mondiale dell’anno. Danza che è una meraviglia, Andy. Chiarisce le proprie intenzioni già al primo turno della finale diretta, regala soltanto 3,7 cm all’asse di battuta e indirizza la gara con un salto magistrale. Le insidie, in ogni caso, non mancano. Serie solidissima e in crescita per il giamaicano Jordan Scott (17,29-17,30-17,33 nei primi tre salti), bene l’algerino Yasser Triki (17,17-17,23 poi 17,30 al quarto) ma l’azzurro, seguito come un’ombra in tribuna da coach Fabrizio Donato, è di un altro pianeta e pur non migliorandosi (16,91-passa-17,08-passa-nullo) mantiene lo scettro.

Lo scorso anno a Nanchino era il 21 marzo: 364 giorni dopo, Diaz ‘baila’ di nuovo sul gradino più alto del podio ai Mondiali indoor, un oro vinto nel triplo in passato soltanto da Paolo Camossi a Lisbona nel 2001. Nelle 21 edizioni della rassegna solo un altro atleta italiano, Gennaro Di Napoli, aveva festeggiato due titoli: anche per lui consecutivi, sui 3000 metri nel 1993 e nel 1995. Al settimo posto nel triplo il vicecampione mondiale all’aperto Andrea Dallavalle con 16,90. Nei 1500 metri si qualificano per la finale tra gli uomini Federico Riva e al femminile Ludovica Cavalli.