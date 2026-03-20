venerdì 20 Marzo 2026

Rugby, giocatore 17enne disperso in mare: la federazione francese in tribunale

Secondo L'Equipe, Grill sarà ascoltato il 24 aprile prossimo dal Tribunale di Agen

di Adriano GasperettiData pubblicazione: 20-3-2026 ore 20:12Ultimo aggiornamento: 20-3-2026 ore 20:12

ROMA – La Federazione francese di rugby sarà ascoltata in tribunale, nella persona del suo presidente Florian Grill, nell’ambito delle indagini sulla scomparsa della promessa 17enne Medhi Narjissi. Il 7 agosto 2024 Narjissi fu travolto dalle onde e trascinato in mare durante un allenamento con la Francia U18 in Sudafrica su una spiaggia di Capo di Buona Speranza. Per la sua posizione, quella spiaggia fu considerata pericolosa: il corpo del giovanissimo rugbista non fu mai ritrovato. Secondo L’Equipe, Grill sarà ascoltato il 24 aprile prossimo dal Tribunale di Agen nell’ambito delle indagini condotte per determinare le responsabilità dell’accaduto. Intanto dei provvedimenti tra le persone considerate responsabili sono stati presi: è stato licenziato il fisioterapista dello staff della squadra francese, l’ex allenatore è stato sospeso per due anni. Entrambi sono stati incriminati per omicidio colposo dal tribunale di Agen.

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