I funerali di Umberto Bossi si faranno domenica a Pontida

ROMA – I funerali di Umberto Bossi si celebreranno domenica 22 marzo alle 12 nel monastero di San Giacomo a Pontida. Lo fa sapere la Lega, annunciando che la cerimonia sarà trasmessa in diretta sui canali social del partito. Saranno presenti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Senato, Ignazio La Russa. L’annuncio è arrivato in due note di Palazzo Chigi e Palazzo Madama.

“Bossi ha segnato in positivo la storia di questo Paese, le scelte lasciamole alla famiglia, alla moglie e figli, meriterebbe il massimo degli onori ma sono scelte che lasciamo agli affetti più cari”, ha detto Salvini.