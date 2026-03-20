venerdì 20 Marzo 2026

VIDEO | Referedum, Schlein: “La riforma della giustizia va contrastata nel merito”

La segretaria del Partito democratico: "La giustizia non la migliori mettendo i giudici sotto il controllo del governo"

di Elisa ManacordaData pubblicazione: 20-3-2026 ore 17:40Ultimo aggiornamento: 20-3-2026 ore 17:53

ROMA – “Questa riforma va contrastata nel merito. Noi stiamo facendo una campagna tutta sul merito proprio per spiegare perché è una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini. Non è che la giustizia non si possa migliorare, ma non la migliori mettendo i giudici sotto il controllo del governo, che pare essere l’unica vera argomentazione di questi ministri, che lo dicono pure ad alta voce”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a margine di una iniziativa, alla stazione marittima di Napoli, per il no al referendum del 22 e 23 marzo.

“Oppure – ha aggiunto – i loro capi di gabinetto perché l’altro giorno la dottoressa Bartolozzi ha detto votate sì per toglierci di mezzo la magistratura, un plotone di esecuzione. Non si è scusata, non si è dimessa, è ancora al suo posto e ha messo una toppa peggiore del buco dicendo mi riferivo solo a una parte della magistratura. Evidentemente al governo c’è chi pensa che il governo possa scegliere chi fa il giudice e chi no, magari a seconda che piacciono o meno al governo le decisioni che questi giudici prendono. I nostri costituenti hanno voluto fissare un principio nella nostra Costituzione, che è quello della separazione dei poteri, ed è quello che tutela tutti i cittadini perché ogni potere, anche quello di chi governa, deve incontrare un limite adeguato. Per noi in democrazia – ha concluso Schlein – anche chi governa deve essere sottoposto a un controllo di legalità”.

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