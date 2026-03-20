L’attivista Denise Kongo: “Per guardare oltre i pregiudizi bisogna ascoltare i giovani”

ROMA – Contro le discriminazioni bisogna puntare sui giovani: parole di Denise Kongo, attivista presidente di Questa è Roma, intervenuta a un seminario a Villa Altieri in qualità di esperta di diversità e inclusione sociale. La cornice è il progetto “Culture in relazione”, curato dalla Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana (Focsiv) a partire da un finanziamento dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar). Il seminario è stato aperto dai saluti di Barbara Funari, assessore alle Politiche sociali e alla salute del Comune di Roma, e si è concluso con la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti di quattro regioni d’Italia nel corso di laboratori artistici e creativi: dal Lazio alla Sicilia e dal Piemonte alla Puglia, l’elemento comune, anche attraverso “mini-storie”, fumetti e performance, è stata la “decostruzione degli stereotipi” e la riflessione sul dialogo con l’altro. Parla di giovani, Kongo. “C’è sempre più necessità”, sottolinea, “non tanto di inserirli in contesti formativi frontali, quanto di dare loro uno spazio in cui possano esprimersi e mettere in discussione alcune parti del loro vissuto e alcuni convincimenti che magari si sono sviluppati nel tempo, in una società molto interessata da discriminazioni sistemiche”. In evidenza il tema del dialogo tra le fedi. Durante il seminario ne hanno parlato anche Ivana Borsotto, presidente di Focsiv, Paolo Naggar, presidente dell’ong Comi, Abdullahi Ahmed Abdullahi, consigliere comunale a Torino, e Ambrogio Bongiovanni, direttore del Centro di studi interreligiosi della Pontificia università gregoriana. Secondo Kongo, “dal momento che la società europea e occidentale tende ad avere gradi di preferenza anche a livello di rispetto di alcune tipologie di culti rispetto ad altri, il dialogo interreligioso è prima di tutto un atto politico”. L’esperta continua: “Oggi serve a mettere in campo spazi sicuri per il riconoscimento delle religioni di comunità marginalizzate“. Il seminario ha preceduto la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, che si celebrerà domani.

(Vig/Dire)