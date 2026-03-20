venerdì 20 Marzo 2026

VIDEO | Referendum, Conte: “Votare ‘no’ per togliere lo scudo ai politici”

"Delmastro resta al suo posto per Meloni. 'Forse doveva essere più accorto'. dice. Forse. Forse ha dimenticato che il suo ministero della Giustizia è guidato da un ministro indagato e da un sottosegretario già condannato"

Data pubblicazione: 20-3-2026 ore 16:12Ultimo aggiornamento: 20-3-2026 ore 16:13

 “Delmastro resta al suo posto per Meloni. ‘Forse doveva essere più accorto’. dice. Forse. Forse ha dimenticato che il suo ministero della Giustizia è guidato: 1. da un ministro indagato (e scudato dal Parlamento) per il caso Almasri che ha procurato il deferimento dell’Italia per violazione della giustizia internazionale; 2. da un sottosegretario, Delmastro, già condannato per violazione del segreto di ufficio e che ora si scopre faceva affari in società con la figlia 18enne del noto prestanome del clan senese; 3. da una capa di gabinetto che invita a votare sì al referendum per “togliere di mezzo la magistratura”, anch’essa indagata per false informazioni sul caso Almasri. Dobbiamo reagire a questo degrado. Senza forse, ma con un ‘No’ al referendum, secco, sonoro, di quelli che facciano capire bene che vogliamo una giustizia ‘uguale per tutti’, e nessuno scudo per i politici che non sono all’altezza della responsabilità che si sono assunti”.

Lo dice in un video postato sui social dal leader del M5S, Giuseppe Conte, nel quale richiama le parole della premier Giorgia Meloni sul caso che riguarda il viceministro alla Giustizia, Andrea Delmastro.

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