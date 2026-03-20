È morto Chuck Norris, indimenticabile star di Walker Texas Ranger

Foto da Instagram

ROMA – È morto a 86 anni Chuck Norris, indimenticabile star di Walker Texas Ranger e icona del cinema d’azione. A renderlo noto è la famiglia dell’attore che, in un post su Instagram, scrive: “È con il cuore pesante che la nostra famiglia condivide l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris ieri mattina. Mentre vorremmo mantenere riservate le circostanze, sappiate che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace“. Dieci giorni fa, Norris – al secolo Carlos Ray Norris – aveva compiuto gli anni, era nato il 10 marzo 1940. Nelle ultime ore era circolata voce che fosse stato ricoverato per un malore nelle isole Hawaii.

LA FAMIGLIA: “ARTISTA, ATTORE E SIMBOLO DI FORZA, PER NOI MARITO DEVOTO, PADRE E NONNO AMOREVOLE, FRATELLO INCREDIBILE”

“Per il mondo- prosegue la famiglia- è stato un artista marziale, attore e simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello incredibile, e il cuore della nostra famiglia. Ha vissuto la sua vita con fede, scopo e un impegno incrollabile verso le persone che amava. Attraverso il suo lavoro, la sua disciplina e la sua gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e ha lasciato un impatto duraturo su così tante vite“.

Nella nota, la famiglia Norris aggiunge: “Mentre i nostri cuori sono spezzati, siamo profondamente grati per la vita che ha vissuto e per i momenti indimenticabili che abbiamo avuto la fortuna di condividere con lui. L’amore e il sostegno che ha ricevuto dai fan di tutto il mondo hanno significato molto per lui e la nostra famiglia è davvero grata per questo. Per lui, non eravate solo fan, eravate suoi amici”.

“Sappiamo che molti di voi avevano sentito parlare del suo recente ricovero in ospedale e vi siamo davvero grati per le preghiere e il sostegno che gli avete inviato. Mentre piangiamo questa perdita, chiediamo gentilmente privacy per la nostra famiglia in questo periodo. Grazie per averlo amato con noi”, conclude la famiglia.