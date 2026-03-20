Grazie alla psichiatria di precisione una donna comincia una nuova vita

ROMA – Una diagnosi incompleta, oltre dieci specialisti consultati in diverse regioni d’Italia e altrettante terapie prescritte, tutte senza alcun effetto risolutivo. Questa è la storia di una donna di quasi 40 anni che arriva al Servizio di Salute Mentale di Precisione dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma, tra i pochi centri in Italia a occuparsi della psichiatria di precisione, su indicazione dello psichiatra che la segue da qualche tempo in un’altra regione. “La paziente giunge nel mio ambulatorio con una diagnosi di disturbo bipolare con un recente lungo episodio depressivo resistente alle terapie. Riferisce di aver tentato diversi percorsi di cura nel corso degli ultimi dieci anni e di avere effettuato anche cicli di Tec (Terapia ElettroConvulsivante), in passato meglio conosciuta come elettroshock, risultata anch’essa inefficace. È nostra abitudine ascoltare il racconto del paziente (riferite ripetute crisi e incapacità di gestirle) e fare riferimento a quanto ci viene riferito dal medico che lo ha in cura, ma quando qualcosa non convince, come nel caso della giovane signora, allora ripartiamo da zero”, spiega il prof. Antonio Del Casale, referente del Servizio di Salute Mentale di Precisione dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma.

UNA DIAGNOSI INCOMPLETA

“Capiamo subito che la diagnosi che le avevano dato era incompleta. La paziente, infatti, oltre a un disturbo dell’umore, aveva anche un disturbo ossessivo-compulsivo in comorbilità. È chiaro che anche le terapie erano parziali. Partendo da questo, abbiamo avviato le prime indagini- aggiunge Del Casale- Dopo la rivalutazione ai fini diagnostici, il lavoro nel Servizio di Salute Mentale di Precisione dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma si divide in due livelli: un’analisi dettagliata delle interazioni tra i farmaci assunti dal paziente, grazie a un software bioinformatico specializzato (se necessario e in aggiunta possiamo misurare la concentrazione dei farmaci nel sangue, per verificare che il dosaggio prescritto e assunto dal paziente sia corretto ed efficace)”. Il secondo livello è pensato “per le situazioni più complesse– prosegue l’esperto- ed è esattamente il caso della signora. Come successivo step abbiamo eseguito anche le analisi farmacogenomiche, che valutano il profilo biochimico- funzionale del paziente per capire come il suo organismo metabolizza i farmaci. In questo modo possiamo anticipare reazioni avverse o inefficacia e scegliere con maggiore precisione la terapia più adatta”.

DIAGNOSI COMPLETA E TERAPIA AD HOC

Con una diagnosi completa e soprattutto con una terapia studiata ad hoc e assolutamente congeniale alle esigenze manifestate, la donna ha finalmente capito come poter convivere con la propria patologia. “Oggi non ha più crisi, è tornata alla sua normale attività professionale e ha iniziato anche una vita di coppia, essendosi legata a un compagno che la segue nel suo percorso di cura con amore e dedizione- aggiunge ancora il professore- Depressioni resistenti, disturbi ossessivo-compulsivi refrattari, psicosi non rispondenti ai trattamenti tradizionali, oppure pazienti con comorbilità oncologiche o internistiche: sono tante le situazioni in cui la medicina di precisione risulta di grande aiuto nella diagnosi e nella scelta della cura delle patologie psichiatriche. Il dosaggio ematico dei farmaci e la farmaco-genetica ci aiutano a scegliere terapie più tollerabili, efficaci e compatibili con l’intero quadro clinico della persona. Tra i futuri target- conclude Del Casale– anche quello di integrare le più avanzate tecniche di neuroimaging nella diagnosi psichiatrica”.

Il Centro di Riferimento Regionale per la Medicina di Precisione (Crrmp) si trova presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma ed è stato fondato dal prof. Maurizio Simmaco, che da anni guida un laboratorio di biochimica clinica e diagnostica molecolare “tra i più avanzati in Italia”, comprendendo tra le sue unità operative cliniche il Servizio di Salute Mentale di Precisione nel contesto della Uoc di Psichiatria, diretta dal prof. Maurizio Pompili.