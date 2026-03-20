venerdì 20 Marzo 2026

Sassuolo calcio, allarme per un focolaio di pertosse

Un caso di pertosse diagnosticato e 5 con sintomi che potrebbero confermare il contagio: il Sassuolo ha avvisato la Serie A

di Adriano GasperettiData pubblicazione: 20-3-2026 ore 14:33Ultimo aggiornamento: 20-3-2026 ore 14:33

MODENA – Focolaio di pertosse nello spogliatoio del Sassuolo. Lo ha comunicato il club con una nota in cui spiega di aver isolato i contagiati e di aver informato la Lega di serie A.
“Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni- spiega il comunicato- è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra. I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi”. Il club, conclude, “ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff”.

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