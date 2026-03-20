Corso Ue per giornalisti e content creator, lunedì al via il secondo modulo

ROMA – Al via lunedì mattina, 23 marzo, il secondo modulo del Corso di formazione europeo per giovani giornalisti, operatori dell’informazione e content creator a Bruxelles. Per due giorni, i selezionati al termine del primo modulo che si è tenuto dall‘11 al 13 dicembre a Bologna potranno accedere alle istituzioni europee per osservare da vicino i lavori degli europarlamentari e dei commissari, per affinare la conoscenza dell’architettura dell’Ue e rafforzare le tecniche e competenze per il lavoro di racconto e informazione in ambito europeo.

Raffaella De Marte, capo unità al Servizio media del Parlamento Ue, sottolinea: “Dopo il primo modulo di Bologna, siamo molto lieti che i ragazzi selezionati in Italia incontreranno quelli selezionati in tutte le altre capitali e città europee dove si è svolto il corso durante l’inverno 2025-26”. Gli studenti, continua la responsabile, “si troveranno finalmente in un contesto paneuropeo in cui non solo ascolteranno e avranno la possibilità di interagire con i deputati responsabili dei maggiori file di attualità europea, come ad esempio il bilancio, ma potranno anche creare contenuti coi colleghi da altri Paesi per cercare una narrativa e dei tagli editoriali che possano trovare interesse e ascolto in tutti i Paesi europei”

Finanziato dal Parlamento europeo, il Corso è stato organizzato in Italia dall’agenzia di stampa Dire – che per il primo modulo ha messo a disposizione la sua sede di Bologna – in collaborazione con il service audiovisivo TotalEu. Completamente gratuita, l’iniziativa nella sua prima fase si è svolta anche in altri 8 Paesi europei. I partecipanti selezionati si ritroveranno tutti a Bruxelles per incontrare eurodeputati dei vari gruppi politici e partecipare a workshop con i responsabili stampa dell’Ue. A chiudere i lavori e il confronto con i giovani cronisti la vicepresidente del Parlamento Ue Pina Picierno e il direttore per i media Jesús Carmona.