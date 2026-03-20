Tg Mondo Hi-Tech, l’edizione di venerdì 20 marzo 2026

UE, 200 MILIONI PER CAVI SOTTOMARINI E INFRASTRUTTURE DIGITALI

La Commissione europea lancia due nuovi inviti a presentare proposte nell’ambito del ‘Connecting Europe facility’, il meccanismo per collegare l’Europa, per un valore complessivo di 200 milioni, destinati a progetti su reti ad alta capacità, inclusi i cavi sottomarini. Il primo invito prevede uno stanziamento di 180 milioni per l’installazione o il significativo ammodernamento delle reti dorsali, con l’obiettivo di rafforzare sicurezza, capacità e resilienza dell’infrastruttura digitale europea. L’attenzione si concentra sui 13 progetti nel settore dei cavi. Il secondo bando mette a disposizione 20 milioni per progetti volti a introdurre aggiornamenti intelligenti nelle infrastrutture digitali, consentendo il monitoraggio in tempo reale e una maggiore protezione delle infrastrutture critiche.

IRAN, ‘ETICHETTA SCADUTA’ COSÌ L’IA HA UCCISO 165 BAMBINE A SCUOLA

‘Temporal label persistence’: tre parole che, anche secondo padre Paolo Benanti, componente del Comitato di esperti delle Nazioni Unite sull’intelligenza artificiale, hanno provocato l’uccisione delle bambine della scuola elementare di Minab. Le vittime dei raid, nella città del sud dell’Iran, sono state 165: in gran parte alunne di età compresa tra i 7 e i 12 anni. A colpire, secondo fonti concordanti, sono state le forze armate degli Stati Uniti. Perché? Appunto per la persistenza nel tempo di una ‘etichetta’. “La ‘Shajareh Tayyebeh’ non era sempre stata una scuola”, ha spiegato padre Benanti, “l’edificio era stato costruito su un ex compound navale dei pasdaran” ma “era stata chiaramente separata dal sito militare da almeno dieci anni”. Ma quella classificazione “rimane in un database con lo stesso peso, sia che sia stata confermata il giorno prima sia che risalga a dieci anni fa” ha concluso l’esperto.

SARDEGNA, ECCO IL GEMELLO DIGITALE DELLA LAGUNA DEL CALICH

La protezione della biodiversità richiede un cambio di paradigma: passare dalla semplice osservazione alla capacità predittiva per la tutela del capitale naturale. È in questa prospettiva che si colloca il progetto Cadit, iniziativa unica in Italia, per ridefinire i confini del monitoraggio ambientale attraverso la realizzazione del ‘gemello digitale’ della Laguna del Calich, ad Alghero. Per misurare il suo stato di salute sono messe insieme molte informazioni diverse e ne viene simulato il comportamento. Il sistema è alimentato da un modello cloud 3D dinamico aggiornato ogni 15 minuti, con un flusso costante di informazioni provenienti da fonti eterogenee. Le osservazioni in situ provengono da una sonda multiparametrica, ci sono poi le immagini satellitari che vengono rielaborate anche con l’integrazione dei dati raccolti con droni acquatici.

100 ITALIAN GREEN ARCHITECTURAL CONSERVATION STORIES

Lo sviluppo di bio e nanotecnologie per la biopulitura, orientate a interventi più sostenibili per le opere d’arte, ma anche per la salute degli operatori e per l’ambiente. In particolare, l’impiego di biotecnologie microbiche consente la rimozione selettiva di depositi organici e inorganici su superfici artistiche e pitture murali attraverso microrganismi e loro derivati (batteri, funghi, alghe ed enzimi, anche di origine marina). Se ne parla nel report ‘100 italian green architectural conservation stories’, che racconta numerose soluzioni innovative: dallo sviluppo di malte realizzate con geo polimeri per sostituire il molto più inquinante cemento, alla messa a punto di prodotti finalizzati a difendere le superfici architettoniche dal deterioramento causato dall’acqua, dalle fluttuazioni termiche, dai gas atmosferici e dall’inquinamento. Molti di questi prodotti nanotech, inoltre, riescono ad assorbire le sostanze inquinanti presenti nell’aria.