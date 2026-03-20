venerdì 20 Marzo 2026

Gattuso rimette Chiesa al centro del villaggio azzurro: i convocati per il dentro-fuori Mondiale

Non c'è Zaccagni infortunato, rientrato allarme per Tonali. Semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord il 26 marzo a Bergamo

di Mario PiccirilloData pubblicazione: 20-3-2026 ore 13:10Ultimo aggiornamento: 20-3-2026 ore 13:10

ROMA – Dentro o fuori, senza appello. L’Italia si gioca il pass per il Mondiale 2026 e Gennaro Gattuso sceglie i suoi 28: lista ufficiale diramata, direzione playoff. Primo ostacolo, semifinale secca contro l’Irlanda del Nord il 26 marzo a Bergamo, al Gewiss Stadium. Il ct prova a rimettete Chiesa al centro del villaggio azzurro.

Le notizie stanno tutte nei dettagli. Sandro Tonali c’è: allarme rientrato, convocazione confermata. Fuori invece Mattia Zaccagni, fermato da un infortunio. E poi la sorpresa, appunto, del ritorno di Federico Chiesa. Per il resto, linea chiara: continuità. In porta nessuna discussione, c’è Gianluigi Donnarumma. Dietro guida Alessandro Bastoni, con conferme già viste nelle ultime uscite. A centrocampo spazio anche a Niccolò Pisilli, segnale di fiducia ma anche di necessità.

Davanti, nessun esperimento: peso offensivo affidato a Mateo Retegui, Francesco Pio Esposito, Moise Kean e Gianluca Scamacca. Gattuso non inventa, ma stringe il cerchio.

La lista:

Portieri
📍Caprile (Cagliari)
📍Carnesecchi (Atalanta)
📍Donnarumma (Manchester City)
📍Meret (Napoli)

Difensori centrali
📍Bastoni (Inter)
📍Buongiorno (Napoli)
📍Calafiori (Arsenal)
📍Coppola (Paris FC)
📍Gatti (Juventus)
📍Mancini (Roma)
📍Scalvini (Atalanta)

Esterni
📍Cambiaso (Juventus)
📍Dimarco (Inter)
📍Palestra (Cagliari)
📍Politano (Napoli)
📍Spinazzola (Napoli)

Centrocampisti
📍Barella (Inter)
📍Cristante (Roma)
📍Frattesi (Inter)
📍Locatelli (Juventus)
📍Pisilli (Roma)
📍Tonali (Newcastle)
📍Chiesa (Liverpool)

Attaccanti
📍Esposito (Inter)
📍Kean (Fiorentina)
📍Raspadori (Atalanta)
📍Retegui (Al-Qadsiah)
📍Scamacca (Atalanta)

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