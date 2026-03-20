Gattuso rimette Chiesa al centro del villaggio azzurro: i convocati per il dentro-fuori Mondiale

ROMA – Dentro o fuori, senza appello. L’Italia si gioca il pass per il Mondiale 2026 e Gennaro Gattuso sceglie i suoi 28: lista ufficiale diramata, direzione playoff. Primo ostacolo, semifinale secca contro l’Irlanda del Nord il 26 marzo a Bergamo, al Gewiss Stadium. Il ct prova a rimettete Chiesa al centro del villaggio azzurro.

Le notizie stanno tutte nei dettagli. Sandro Tonali c’è: allarme rientrato, convocazione confermata. Fuori invece Mattia Zaccagni, fermato da un infortunio. E poi la sorpresa, appunto, del ritorno di Federico Chiesa. Per il resto, linea chiara: continuità. In porta nessuna discussione, c’è Gianluigi Donnarumma. Dietro guida Alessandro Bastoni, con conferme già viste nelle ultime uscite. A centrocampo spazio anche a Niccolò Pisilli, segnale di fiducia ma anche di necessità.



Davanti, nessun esperimento: peso offensivo affidato a Mateo Retegui, Francesco Pio Esposito, Moise Kean e Gianluca Scamacca. Gattuso non inventa, ma stringe il cerchio.

La lista:

Portieri

📍Caprile (Cagliari)

📍Carnesecchi (Atalanta)

📍Donnarumma (Manchester City)

📍Meret (Napoli)

Difensori centrali

📍Bastoni (Inter)

📍Buongiorno (Napoli)

📍Calafiori (Arsenal)

📍Coppola (Paris FC)

📍Gatti (Juventus)

📍Mancini (Roma)

📍Scalvini (Atalanta)

Esterni

📍Cambiaso (Juventus)

📍Dimarco (Inter)

📍Palestra (Cagliari)

📍Politano (Napoli)

📍Spinazzola (Napoli)

Centrocampisti

📍Barella (Inter)

📍Cristante (Roma)

📍Frattesi (Inter)

📍Locatelli (Juventus)

📍Pisilli (Roma)

📍Tonali (Newcastle)

📍Chiesa (Liverpool)

Attaccanti

📍Esposito (Inter)

📍Kean (Fiorentina)

📍Raspadori (Atalanta)

📍Retegui (Al-Qadsiah)

📍Scamacca (Atalanta)