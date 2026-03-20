Beverly Hills 90210, torna in tv il teen drama degli anni 90

ROMA – La celebre serie televisiva Beverly Hills, 90210, simbolo dei telefilm adolescenziali (sì, si chiamavano ancora così) anni Novanta, sta per tornare sotto i riflettori grazie a Sky e NOW, dove sarà proposta dal 3 aprile in streaming e in alta definizione per la prima volta.

DALLA CALIFORNIA ALLE CASE DI TUTTO IL MONDO

Prodotta da Aaron Spelling e Darren Star, la serie è andata in onda originariamente dal 1990 al 2000, per un totale di dieci stagioni e 293 episodi, raccontando le vicende personali e sociali di un gruppo di adolescenti che vive nell’esclusiva comunità di Beverly Hills. Al centro della storia ci sono i gemelli sedicenni Brandon e Brenda Walsh, che si trasferiscono dal Minnesota alla California e si ritrovano immersi in un nuovo gruppo di coetanei che hanno maggiore disponibilità economica, vestiti firmati e auto costose. Alla West Beverly Hills High, i gemelli scoprono che la posta in gioco è molto alta: le aspettative crescono e la pressione dei coetanei è più forte. Brandon e Brenda sono così costretti a rimettere in discussione la propria identità e i propri valori all’interno di un ambiente radicalmente diverso dal loro insieme a figure indimenticabili come Kelly, Dylan, Donna, Steve, Andrea e David.

ATTORI E PERSONAGGI DELLA SERIE

Il cast di Beverly Hills 90210 è guidato da Jason Priestley e Shannen Doherty nei panni dei gemelli Brandon e Brenda Walsh. Accanto a loro troviamo:

Luke Perry è Dylan McKay , adolescente che proviene da una delle famiglie più facoltose di Beverly Hills. Rispetto ai compagni della West Beverly Hills High, è un personaggio eclettico e anticonformista.

è , adolescente che proviene da una delle famiglie più facoltose di Beverly Hills. Rispetto ai compagni della West Beverly Hills High, è un personaggio eclettico e anticonformista. Jennie Garth è Kelly Taylor , ragazza popolare e privilegiata simbolo dell’esclusività di Beverly Hills, ma che nel tempo rivela le sue fragilità.

è , ragazza popolare e privilegiata simbolo dell’esclusività di Beverly Hills, ma che nel tempo rivela le sue fragilità. Tori Spelling è Donna Martin , migliore amica di Kelly, si confronta spesso con le aspettative della sua famiglia d’élite.

è , migliore amica di Kelly, si confronta spesso con le aspettative della sua famiglia d’élite. Gabrielle Carteris è Andrea Zuckerman , ragazza intellettuale ambiziosa e riservata che affronta le sfide con determinazione.

è , ragazza intellettuale ambiziosa e riservata che affronta le sfide con determinazione. Ian Ziering è Steve Sanders , ricco, popolare e affascinante, ma anche piuttosto complesso, con un’apparenza dura che nasconde una personalità vulnerabile e sensibile.

è , ricco, popolare e affascinante, ma anche piuttosto complesso, con un’apparenza dura che nasconde una personalità vulnerabile e sensibile. Brian Austin Green è David Silver , matricola del liceo allegro e spensierato che farebbe di tutto per stare tra i ragazzi “fighi” della West Beverly Hills High.

è , matricola del liceo allegro e spensierato che farebbe di tutto per stare tra i ragazzi “fighi” della West Beverly Hills High. Completano il cast Douglas Emerson (Scott Scanlon), Carol Potter e James Eckhouse (la Cindy e Jim Walsh, i genitori di Brenda e Brandon).

UN CULT GENERAZIONALE

“Beverly Hills, 90210” non è stato solo un telefilm: è diventato un fenomeno culturale globale, contribuendo a ridefinire il genere teen drama e influenzando moda, musica e lingua pop degli anni 90. Il suo impatto è stato tale che, ancora oggi, viene ricordato come uno dei capisaldi della televisione adolescenziale, nonostante dibattiti sul suo reale peso nella memoria collettiva rispetto ad altre serie dello stesso periodo.

PERCHÈ GUARDARLO (O RIGUARDARLO)

La serie è apprezzata per la sua capacità di combinare glamour hollywoodiano e drammi reali, offrendo storie che parlano di crescita, errori, relazioni complesse e scelte difficili. Per molti fan, i personaggi di 90210 sono stati “amici della porta accanto”, accompagnandoli nei momenti più formativi della loro vita.

A partire da aprile tutte e dieci le stagioni della serie saranno disponibili su Sky, con la programmazione che ne consente la visione anche tramite app Sky Go, permettendo a vecchi e nuovi fan di riscoprire (o conoscere per la prima volta) questo pezzo di storia della TV. Dal 3 aprile sarà su Sky Collection e disponibile on demand. Dal 9 aprile ogni giovedì 3 episodi in onda su Sky Serie.