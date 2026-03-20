venerdì 20 Marzo 2026

Salvini: “Funerali di stato (o a Pontida) per Umberto? Ci stiamo lavorando, ma deve decidere famiglia”

"Bossi merita il massimo degli onori ma le scelte lasciamole alla famiglia", dice Salvini a proposito dei funerali del fondatore della Lega Nord

Data pubblicazione: 20-3-2026 ore 12:22Ultimo aggiornamento: 20-3-2026 ore 12:56

MILANO -“Io mi fermo alla riservatezza” chiesta dalla famiglia, “dico solo che lavoriamo per accompagnare e celebrare degnamente Bossi“, dice il segretario della Lega Matteo Salvini a Radio Libertà, commentando l’indiscrezione sul fatto che il funerale di Umberto Bossi potrebbe svolgersi domenica a Pontida all’abbazia di San Giacomo Maggiore, probabilmente alle 12. “Bossi ha segnato in positivo la storia di questo Paese, le scelte lasciamole alla famiglia, alla moglie e figli, meriterebbe il
massimo degli onori ma sono scelte che lasciamo agli affetti più cari”, ha detto Salvini.

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Intanto, oggi a Milano un evento che avrebbe dovuto essere dedicato al referendum è diventata un’occasione per ricordare il senatùr Umberto Bossi. La maratona oratoria ‘Insieme per il Sì’, prevista per il pomeriggio a Milano, è stata infatti trasformata in un momento di ricordo al leader leghista: l’appuntamento è alle ore 17 in piazza San Carlo a Milano, fanno sapere fonti vicine al presidente La Russa.

SALVINI: “BOSSI UN GIGANTE CON MARONI E BERLUSCONI”

Umberto Bossi “ha insegnato a evolvere, a non stare mai fermo”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini a Radio Libertà. “Bossi, Maroni e Berlusconi- ricorda- tre giganti hanno segnato un’epoca e hanno segnato le epoche a venire, noi oggi umilmente proviamo a portare avanti questo insegnamento fondato sul coraggio, libertà e identità”.

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