VIDEO| Il nuovo singolo (in italiano) di Tommy Cash è “Figaro”

ROMA – Dopo aver conquistato il pubblico dell’Eurovision con “Espresso macchiato” raggiungendo il podio della competizione, Tommy Cash torna con un nuovo singolo in italiano, sulle piattaforme da oggi. Si intitola “Figaro” e arriva oggi su tutte le piattaforme per Epic/Sony Music. L’artista estone l’ha presentato in anteprima live alla finale del San Marino Song Contest.

Il brano è un inno pop-dance energico che fonde un testo tagliente, un ritornello contagioso e una produzione da club. “Figaro” arriva dopo l’ultimo brano dell’artista “OK”, altro singolo scritto interamente in italiano che conferma ancora una volta, sempre attraverso il suo sguardo ironico e dissacrante, l’amore e il legame che Tommy Cash ha instaurato con il Bel Paese.

IL TESTO

[Coro]

Figaro

Quando invecchierò, sarò come Figaro

Amando tutti come un Figaro

Poi Gigolò

Cantando “Ole ole oh”

[Strofa 1]

Lasciatemi raccontare una storia su un uomo

Dell’uomo e di come tutto ebbe inizio

Gli altri siano gelosi, le ragazze e le madri amino la sua terra

Dipingerò il quadro così che possiate capire

Oh Dio! Oh Santa Maria!

Non c’è da stupirsi che il suo nome sia diventato così leggendario

Guardate la bellezza e il dolore nei suoi occhi

Vedete, quando vincete, pagate anche il prezzo

[Coro]

Figaro

Quando invecchierò, sarò come Figaro

Amando tutti come un Figaro

Poi Gigolò

Cantando “Ole ole oh”

Figaro

Vorrei essere popolare come Figaro

Amando ogni minuto come un Figaro

Poi Gigolò

Cantando “Ole ole oh”

[Strofa 2]

La sua passione era una casa, Figaro la porta

Era come le monete, ne servivano sempre di più

Calmo come l’oceano, robusto come gli alberi

Un vaso di miele, circondato dalle api

Oh Dio! Oh Santa Maria!

Dio lo trattava come un eroe, quasi un missionario

Non ha mai perso, non ha mai pianto

E anche se lo avesse fatto, la sua storia non sarebbe mai morta

[Coro]

Figaro

Quando invecchierò Sarò come Figaro

Amando tutti come un Figaro

Poi un Gigolò

Cantando “Ole ole oh”

Figaro

Vorrei essere popolare come Figaro

Amando ogni minuto come un Figaro

Poi un Gigolò

Cantando “Ole ole oh”