VIDEO| Il nuovo singolo (in italiano) di Tommy Cash è “Figaro”

ROMA – Dopo aver conquistato il pubblico dell’Eurovision con “Espresso macchiato” raggiungendo il podio della competizione, Tommy Cash torna con un nuovo singolo in italiano, sulle piattaforme da oggi. Si intitola “Figaro” e arriva oggi su tutte le piattaforme per Epic/Sony Music. L’artista estone l’ha presentato in anteprima live alla finale del San Marino Song Contest.
Il brano è un inno pop-dance energico che fonde un testo tagliente, un ritornello contagioso e una produzione da club. “Figaro” arriva dopo l’ultimo brano dell’artista “OK”, altro singolo scritto interamente in italiano che conferma ancora una volta, sempre attraverso il suo sguardo ironico e dissacrante, l’amore e il legame che Tommy Cash ha instaurato con il Bel Paese.
IL TESTO
[Coro]
Figaro
Quando invecchierò, sarò come Figaro
Amando tutti come un Figaro
Poi Gigolò
Cantando “Ole ole oh”
[Strofa 1]
Lasciatemi raccontare una storia su un uomo
Dell’uomo e di come tutto ebbe inizio
Gli altri siano gelosi, le ragazze e le madri amino la sua terra
Dipingerò il quadro così che possiate capire
Oh Dio! Oh Santa Maria!
Non c’è da stupirsi che il suo nome sia diventato così leggendario
Guardate la bellezza e il dolore nei suoi occhi
Vedete, quando vincete, pagate anche il prezzo
[Coro]
Figaro
Quando invecchierò, sarò come Figaro
Amando tutti come un Figaro
Poi Gigolò
Cantando “Ole ole oh”
Figaro
Vorrei essere popolare come Figaro
Amando ogni minuto come un Figaro
Poi Gigolò
Cantando “Ole ole oh”
[Strofa 2]
La sua passione era una casa, Figaro la porta
Era come le monete, ne servivano sempre di più
Calmo come l’oceano, robusto come gli alberi
Un vaso di miele, circondato dalle api
Oh Dio! Oh Santa Maria!
Dio lo trattava come un eroe, quasi un missionario
Non ha mai perso, non ha mai pianto
E anche se lo avesse fatto, la sua storia non sarebbe mai morta
[Coro]
Figaro
Quando invecchierò Sarò come Figaro
Amando tutti come un Figaro
Poi un Gigolò
Cantando “Ole ole oh”
Figaro
Vorrei essere popolare come Figaro
Amando ogni minuto come un Figaro
Poi un Gigolò
Cantando “Ole ole oh”