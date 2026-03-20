venerdì 20 Marzo 2026

“Chi meglio del Giappone sa cos’è l’effetto sorpresa?”. E Trump paragona l’attacco all’Iran a Pearl Harbor 

Il commento, pronunciato in presenza della leader giapponese visibilmente imbarazzata, ha rapidamente attirato critiche da osservatori e analisti

Data pubblicazione: 20-3-2026 ore 9:07Ultimo aggiornamento: 20-3-2026 ore 9:07

ROMA – “Non abbiamo detto niente a nessuno perché volevamo l’effetto sorpresa. Chi meglio del Giappone sa cos’è una sorpresa? Perchè non ci avete detto di Pearl Harbour?“. Durante un incontro alla Casa Bianca con la premier giapponese Sanae Takaichi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto così a una domanda sul perché Washington non avesse informato gli alleati prima degli attacchi contro l’Iran.

Il commento, pronunciato in presenza della leader giapponese visibilmente imbarazzata, ha rapidamente attirato critiche da osservatori e analisti, che lo hanno definito inappropriato per il riferimento a un evento che nel 1941 portò gli Stati Uniti ad entrare ufficialmente nella Seconda guerra mondiale: “Sarebbe davvero esilarante. Se solo non fosse il Presidente, ma solo un personaggio televisivo, potremmo farci grasse risate senza alcun senso di disagio, timore o imbarazzo”, è uno dei commenti. Mentre i sostenitori di Trump hanno apprezzato la sua risposta. Il figlio Eric ha scritto su X: “Una delle migliori risposte a un giornalista della storia“.

(Video da X)

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