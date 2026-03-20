ATTENZIONE: bicchieri tossici. Scatta il richiamo urgente di Flying Tiger

ROMA – La catena danese Flying Tiger Copenhagen ha annunciato il richiamo immediato di sei tipologie di bicchieri per bevande dopo aver rilevato la presenza di livelli di piombo e cadmio superiori ai limiti di sicurezza stabiliti dall’Unione Europea per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti.

I PRODOTTI COINVOLTI

Il richiamo riguarda diversi bicchieri in vetro da 220 ml, venduti negli ultimi mesi:

Bicchiere con fiori singoli colori misti (cod. 3060031) – venduti da gennaio 2025.

Bicchiere con stampa zucche (cod. 3057450) – in vendita da agosto 2024

Bicchiere con stampa arance (cod. 3062993) – da maggio 2025

Bicchiere con cuori rossi (cod. 3052986) – da gennaio 2024

Bicchiere con fragole (cod. 3053912) – da febbraio 2024

Bicchiere con limoni (cod. 3055350) – da maggio 2024

Tutti i lotti sono interessati dal provvedimento.

COSA DEVONO FARE I CLIENTI

L’azienda invita chiunque abbia acquistato questi articoli a smettere immediatamente di utilizzarli e a riportarli presso un punto vendita Flying Tiger Copenhagen per ottenere un rimborso completo, anche senza scontrino.

IL MOTIVO DEL RICHIAMO

La decisione è stata presa a scopo precauzionale dopo la scoperta di sostanze potenzialmente dannose oltre i limiti consentiti. Piombo e cadmio, infatti, possono rappresentare un rischio per la salute se trasferiti negli alimenti o nelle bevande.

LA POSIZIONE DELL’AZIENDA

In una nota ufficiale, l’azienda sottolinea l’importanza della fiducia dei consumatori e spiega di aver agito rapidamente non appena rilevata la non conformità: “Per noi è fondamentale che i nostri clienti si fidino della qualità e della sicurezza dei nostri prodotti”. Flying Tiger si è inoltre scusata per il disagio, ringraziando i clienti per la collaborazione. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la sezione “Ritiri di prodotti” sul sito ufficiale dell’azienda.