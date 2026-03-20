L’oroscopo di venerdì 20 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
La tua esuberanza conosce un momento di stanchezza, ma solo nel corso della mattinata: prediligerai il silenzio. In amore cerca di non essere troppo geloso…
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Attrazioni fisiche possono nascere in questo periodo; nelle storie di lunga data è difficile comunicare, forse perché il partner sta a lungo fuori casa o ci sono problemi contingenti.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
C’è un po’ di agitazione nell’aria. Una notizia può provocare cambiamenti di lavoro.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Devi lasciarti andare, anche se ci sono cose più difficili da portare avanti, ma non è per colpa tua. Mancano soldi per un progetto, per un viaggio.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Non sembri particolarmente contento di come stanno andando certe cose nel lavoro. Oggi sei un po’ irritabile.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Polemiche nel lavoro. In amore senti qualcuno contro o non lo capisci.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Giornata con qualche piccola perturbazione in arrivo, ma nulla di grave in ogni caso. Devi fermarti un attimo perché ci sono arretrati di lavoro urgenti da smaltire.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Il cuore porta lontano, le emozioni non mancano, Toro e Cancro segni di riferimento. I rapporti familiari si mostreranno caratterizzati dall’armonia, specie quelli tra le madri e i figli, tra sorelle e fratelli o tra figli e nonni.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Devi cercare anche di riposare, di limitare al massimo tutte le situazioni che possono essere contro di te. Nel corso degli ultimi tempi ci sono stati problemi di tipo contrattuale. Attento alle amicizie.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
La situazione nel lavoro promette bene anche se non tutti hanno il coraggio di fare un grande passo, un cambiamento importante. E’ possibile che arrivi un messaggio che stavi aspettando!
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Hai bisogno di serenità, in questi giorni non è escluso che ci sia possibilità di vivere belle emozioni. Pomeriggio migliore della mattinata.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Sei innamorato di una persona ma non hai il coraggio di parlare. Ultimamente hai avuto attorno troppi seccatori: taglia i ponti con chi ha cercato di rovinarti la vita di recente!