Meteo, le previsioni di venerdì 20 marzo 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Equinozio di Primavera. Lieve aumento della pressione. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di tempo stabile e soleggiato. Una certa instabilità con delle piogge alternate ad ampie schiarite interesserà soltanto la Sicilia e la Calabria, soprattutto nelle ore pomeridiane. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, mari generalmente mossi. Clima piacevole.

NORD

La pressione è in temporaneo aumento sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo stabile, il sole potrà splendere indisturbato in un cielo che si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. I venti soffieranno dai quadranti nordorientali generalmente con debole intensità, i mari risulteranno poco mossi o al massimo calmi.

CENTRO e SARDEGNA

La pressione è in modesto aumento sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di tempo stabile, il cielo infatti si potrà vedere poco o solo a tratti irregolarmente nuvoloso. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, di conseguenza i mari risulteranno poco mossi o anche calmi a ridosso delle coste. Aumento termico diurno.

SUD e SICILIA

La pressione è in leggero aumento sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza stabile con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Soltanto sulla Sicilia e sulla Calabria, nel pomeriggio, potrebbero esserci alcune precipitazioni irregolari, anche temporalesche. Venti settentrionali, mari generalmente mossi o molto mosso lo Ionio.