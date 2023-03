VIDEO | Bruce Willis riappare sui social e festeggia 68 anni con la famiglia (allargata)

(Foto e video da Instagram)

ROMA – Può sembrare un compleanno come tanti: la famiglia, la torta e tanti sorrisi. Ma per Bruce Willis è un compleanno speciale. L’attore hollywodiano che ha compiuto 68 anni il 19 marzo soffre, infatti, di demenza frontotemporale, una delle forme di demenza degenerativa più frequenti dopo l’Alzheimer.

“Buon compleanno, BW! Sono così felice che abbiamo potuto festeggiarti oggi. Ti amo e amo la nostra famiglia. Grazie a tutti per l’affetto e gli auguri affettuosi, li sentiamo tutti“, ha scritto l’ex moglie e attrice Demi Moore postando il video su Instagram dove si vede l’attore di Sin City e Die Hard circondato dall’affetto dei suoi familiari: sua moglie Emma Heming, con le due bambine, Mabel e Evelyn, E le figlie Rumer (visibilmente incinta), Scout e Tallulah avute dalla sua ex.

Willis si è dovuto inizialmente allontanare dalle scene per un’afasia (un disturbo che provoca la perdita della capacità di parlare o comprendere il linguaggio, ndr), che, come riferito dai suoi familgliari sui social, “stava impattando sulle sue capacità cognitive”. Poi è arrivata la diagnosi di demenza frontotemporale dalla quale, purtroppo, non c’è via d’uscita perchè è una malattia degenerativa.

Anche l’attuale moglie ha pubblicato i suoi auguri per Willis: “Lui è amore puro. Lui è così amato. E lo amerò sempre. Buon compleanno dolcezza. Il mio augurio di compleanno per Bruce è che continuiate a conservarlo nelle vostre preghiere e nelle vostre vibrazioni più alte perché la sua sensibile anima lo sentirà. Grazie mille per amarlo e prendervi cura anche di lui”.