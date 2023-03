Tommaso Paradiso da novembre live nei palazzetti: il calendario

ROMA – Tommaso Paradiso torna dal vivo nei più importanti palazzetti italiani: Tommy 2023, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, sarà dal vivo nei mesi di novembre e dicembre.

I biglietti saranno in vendita online su vivoconcerti.com da mercoledì 22 marzo alle ore 14 e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 14 di lunedì 27 marzo.

IL CALENDARIO

Tommy 2023 partirà proprio dalla città di Tommaso, Roma (giovedì 16 novembre, Palazzo dello Sport), e proseguirà a Napoli (domenica 19 novembre, PalaPartenope), Bari (martedì 21 novembre, PalaFlorio), Padova (sabato 25 novembre, Kioene Arena), Milano (martedì 28 novembre, Mediolanum Forum di Assago) e Catania (sabato 2 dicembre, PalaCatania) per poi concludersi a Torino (mercoledì 6 dicembre 2023, Pala Alpitour).

LA SCALETTA

Tommy 2023 sarà l’occasione per ascoltare live tutti i più grandi successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), Tutte Le Notti (disco d’oro) e Magari No (disco d’oro), dall’album Space Cowboy (disco d’oro).

IL NUOVO SINGOLO

Non mancherà il prossimo singolo, Viaggio intorno al sole, in uscita venerdì 24 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali. Scritto da Tommaso Paradiso e Matteo Cantaluppi e prodotto dallo stesso Matteo Cantaluppi, Viaggio Intorno al Sole è un brano electro-pop dalle inconfondibili sonorità nostalgiche del cantautore: una dichiarazione d’amore totalizzante e inebriante, il racconto di una felicità incontenibile, che disorienta e fa svanire i pensieri.