Madame annuncia il suo primo live in un palazzetto: dove e quando

ROMA – Madame annuncia il suo primo live in un palazzetto: sabato 21 ottobre sarà per la prima volta dal vivo al Mediolanum Forum di Assago, sul cui palco sarà accompagnata dalla sua band.

A pochi giorni dalla pubblicazione del suo secondo album “L’amore” (Sugar) prevista per venerdì 31 marzo, si aggiunge questo nuovo e importante traguardo per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 34 certificazioni tra platino e oro.

Accanto ai numeri, Madame ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo.

I BIGLIETTI

I biglietti per il concerto al Mediolanum Forum, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, saranno in prevendita dalle 18 di oggi su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali.

IL NUOVO DISCO

Madame ha da poco svelato la tracklist del suo nuovo progetto discografico, tutti i testi sono scritti dalla stessa artista.

Come voglio l’amore Il bene nel male Quanto forte ti pensavo Nimpha – La storia di una ninfomane Il mio nuovo maestro Donna vedi Pensavo a…-SKIT La festa della cruda verità Respirare Milagro – A Matilde L’onda – La morte del Marinaio Se non provo dolore Per il tuo bene Avatar – L’amore non esiste