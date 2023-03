ROMA – Il Commissario Ricciardi raddoppia e anticipa il finale di stagione. Non bisognerà infatti attendere lunedì prossimo per l’ultima puntata della serie: ci sarà un doppio appuntamento questa settimana.

IL COMMISSARIO RICCIARDI, ANTICIPAZIONI PENULTIMA PUNTATA

Oggi, lunedì 20 marzo, in prima serata su Rai1 andrà in onda la terza puntata della serie campione d’ascolti con protagonista Lino Guanciale, dal titolo ‘Serenata senza nome’. Il caso che vedrà impegnato il commissario Ricciardi riguarda la morte di un commerciante di tessuti. In città, tutti hanno già in mente un colpevole: si tratta di Vincenzo Sannino, un pugile emigrato in America e ritornato perché innamorato della moglie del commerciante morto. Ricciardi però vuole vederci chiaro. Intanto a casa Colombo ci si prepara alla cena di compleanno di Enrica, durante la quale Manfred vorrebbe chiedere alla donna di sposarlo.

Il COMMISSARIO RICCIARDI, QUANDO VA IN ONDA E COSA SUCCEDE NELL’ULTIMA PUNTATA

La quarta e ultima puntata de Il commissario Ricciardi si intitola ‘Rondini d’inverno’ e andrà in onda domani, martedì 21 marzo su Rai1. La serie, tratta dai romanzi dell’omonima serie di Maurizio de Giovanni, si conclude con un dramma che consumato sul palcoscenico: il famoso attore Michelangelo Gelmi spara alla moglie. Lo prevede il copione, ma il proiettile a salve è stato sostituito con uno vero e la consorte muore. L’uomo si dichiara innocente, ma tutte le prove sono contro di lui. A indirizzare Ricciardi nelle indagini saranno sentimenti finora a lui sconosciuti, mentre il destino impone il suo disegno nella vita del commissario e dei suoi amici.