Al Gf Vip chi sarà l’eliminato? La rabbia di Daniele: “Figli e figliastri”

BOLOGNA – Un vippone andrà fuori e un altro sarà decretato finalista: a chi toccherà? C’è grande attesa per la puntata del Gf Vip di questa sera, lunedì 20 marzo, mentre all’interno della Casa continuano discussioni e il clima è abbastanza teso. Al televoto ci sono Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Milena Miconi. Se quasi per tutti è scontata l’uscita di Milena Miconi (entrata a programma avanzato e mai decollata come personaggio), lo scontro per il nome della terza pare sarà tra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, che dopo l’uscita su squalifica di Edoardo Donnamaria sono diventate molto amiche. Nikita è da sempre una favorita (e nei giorni scorsi per il suo compleanno ci sono stati i fuochi d’artificio sopra la Casa del Grande Fratello), anche Antonella è molto sostenuta dal pubblico, tanto più dopo la crisi e l’isolamento in cui è finita dopo l’uscita del suo fidanzato Edoardo Donnamaria. In finale ci sono già Oriana Marzoli (in questi giorni molto giù di morale per l’uscita di Daniele) e Micol Incorvaia.

LA RABBIA DI DANIELE SUI SOCIAL

Intanto, Daniele Dal Moro non ha preso affatto bene la squalifica arrivata per lui venerdì, anche e soprattutto per le modalità. Il concorrente è stato fatto uscire dalla Casa senza salutare nessuno (Edoardo, pure lui squalificato per atteggiamenti considerati sbagliati e in contraddizione con il regolamento del Grande fratello, aveva salutato tutti prima di andarsene) e stasera non sarà ospite in studio. Sui social Daniele si è sfogato e ha detto addirittura di essere stato “trattato come un latitante“, accusando il Grande fratello di fare “figli e figliastri“. Insomma, non gli è piaciuta l’uscita ‘di soppiatto’ e senza saluti, ma nemmeno la richiesta del Grande fratello di inviare un contributo video per la puntata di stasera, togliendogli la possibilità di sedere in studio con gli altri ex vipponi. Da Daniele è arrivato un secco no: “Mi sono rifiutato di mandargli qualunque contributo video da fargli strumentalizzare a loro piacimento“. Se ora, spiega ai suoi fan, non può parlare perchè ha “le mani legate per questioni contrattuali”, un domani racconterà la sua verità, spiegando tutto e togliendosi i sassolini dalle scarpe.

ANTONELLA TORNA POLEMICA COME SEMPRE: “LA PROTAGONISTA SONO IO”

Nella Casa, intanto, Antonella dopo il momento di forte sconforto che aveva vissuto durante la puntata di giovedì 16 marzo, sembrerebbe essere tornata in forma e polemica come sempre. Nelle scorse ore si è avvicinata a un gruppetto di concorrenti donne che stava parlando in giardino (tra cui c’erano Milena, Giaele e Micol) e convinta che stessero sparlando di lei, è intervenuta a bbastanza a sproposito dicendo: “Basta frecciatine, siamo alla fine, stiamo da sei mesi qui. Ho capito che stavate parlando di me”. Ma la concorrente si sbagliava. Micol Incorvaia è stata la prima a dirglielo: “Non stavo parlando di te, non sentirti sempre la protagonista“. Ed è questo punto che Antonella ha risposto per le rime dicendo: “Per tua sfortuna lo sono“, ha replicato Antonella. “Ah si? Non me ne ero accorta”, prosegue lo scambio. “Forse te ne renderai conto quando usciremo da qui”, conclude Fiordelisi. Anche Giale (di cui Antonella dice di fidarsi) e Milena confermano ad Antonella che il discorso che si stava facendo era generale. Ma non basta. Antonella e Micol continuano a battibeccare rinfacciandosi “Parli sempre di me“, “No, anche tu hai parlato di me, forse non te ne sei accorta”. Milena, con molta ragionevolezza, tenta di spegnere gli animi: “Antonella, ti sto dicendo che non parlavamo di te, non partire in quarta sempre”.

