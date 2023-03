Fascina: “Nessuna corrente, Forza Italia unita e leale al governo di Giorgia Meloni”

ROMA – Marta Fascina, onorevole di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi, non ci sta e smentisce le voci su una ‘virata meloniana’ all’interno del partito. Fascina spiega in una nota che Forza Italia è sempre stata leale al governo Meloni. Le critiche? Opera di qualche “voce solitaria in cerca di visibilità”.

LE PRECISAZIONI DI MARTA FASCINA

“Con riguardo all’articolo apparso oggi su Repubblica, tengo a precisare che non è nata alcuna corrente in Forza Italia. Forza Italia, in tutte le sue articolazioni, si riconosce nell’unica leadership, quella del Presidente Silvio Berlusconi, ed è sempre stata leale al governo Meloni di cui, al netto di qualche voce solitaria in cerca di visibilità, è componente essenziale e propositiva. Gli Italiani chiedono un centrodestra unito e coeso, pretendono risposte efficaci da un governo solido e legittimato dal voto popolare ed in questo senso non ammettono inutili quanto deleteri controcanti quotidiani”, riporta Fascina in una nota.