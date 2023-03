Cristina Scuccia a Verissimo: “Mi godo il mio tempo. L’amore? Arriverà”

Foto di Carlo Battillocchi

ROMA – Cristina Scuccia è tornata su tutte le piattaforme con “La felicità è una direzione” e mai titolo fu più azzeccato. Per l’ex suora, oggi la musica e la famiglia sono la gioia più grande in questo momento della vita. L’amore? Se è cosa giusta “arriverà”. Lo ha ribadito la stessa artista a Verissimo, ospite dell’ultima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin.

“Vivo ancora a Madrid, ma non lavoro più. Sono tornata a studiare canto, anche se non mai smesso di farlo a casa. Mi sono riallenata per tornare e sono felice di essere qui”, ha raccontato durante l’intervista parlando del suo ritorno sulle scene.

Un uomo al momento non c’è: “Credo sia io a non dare la possibilità- ha detto- uscendo è chiaro che si incontrano persone che magari provano ad avvicinarsi o a farti un un complimento. Sono in una fase della vita in cui è il mio tempo e me lo godo tutto sinceramente. Io, la musica, la mia famiglia, i miei amici. Credo ci siano delle tappe, se è giusto arriverà“.

IL TESTO

Prodotto da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli, “La felicità è una direzione” è una canzone dalle atmosfere gioiose e concilianti che invita a prendere in mano la propria vita per stare bene. Un canto di libertà che incoraggia a seguire il proprio cuore senza aver paura di percorrere strade diverse perché queste a volte possono portare a scoprire una nuova felicità.

“Questa canzone l’ho accolta volentieri perché sinceramente già il titolo è un programma e mi rispecchia molto. Non sono mai pienamente felice, dentro di me c’è sempre un cercare di più. Non mi accontento mai, questo mi spinge a far di più e a cercare la felicità“, ha spiegato Cristina a Silvia.

Siamo tutti bravi a sbagliare

vestiti bene dentro una tempesta tropicale e il vento porta via via via

i giorni brutti, via, via, via

l’aria profuma delle cose migliori

oggi va bene, sai dove mi trovi

ti voglio bene

Vuoi ballare con me, faccio il primo passo

siamo più di un’idea, siamo un manifesto

vivimi come l’estate, anche il giorno di Natale

Vuoi ballare con me, faccio il primo passo

voglio un tango a Parigi, a Berlino

non possiamo più aspettare, prendi le valige, la felicità è una direzione

Non ti accorgi che sei speciale, sotto la pelle siamo più profondi del mare

stanotte non esiste addio, per te ci sono sempre io

l’aria profuma delle cose migliori

restiamo insieme, e quando ti commuovi ti voglio bene

Vuoi ballare con me, faccio il primo passo

siamo più di un’idea, siamo un manifesto

vivimi come l’estate, anche il giorno di Natale

Vuoi ballare con me faccio il primo passo

voglio un tango a Parigi, a Berlino

non possiamo più aspettare, prendi le valige

La felicità è una direzione

Vuoi ballare con me, faccio il primo passo

siamo più di un’idea, siamo un manifesto

non possiamo più aspettare, prendi le valige, la felicità è una direzione

La felicità è una direzione