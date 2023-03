VIDEO | Falò di San Giuseppe a Taranto, il video dell’esplosione

di Marcella Piretti e Alba Di Palo

BARI – Mentre la Polizia sta indagando per capire cosa sia accaduto ieri sera a Taranto, alcuni video amatoriali che circolano in rete mostrano chiaramente la scena nel momento in cui il falò di San Giuseppe è ‘esploso’ provocando una mega fiammata. In particolare, si vede una persona che si avvicina alla pira improvvisata stringendo tra le mani una sorta di torcia per appiccare il fuoco e subito dopo – forse per una tanica di benzina troppo vicina alla legna e al cartone usati per il falò – è stata travolta dalla fiamme.

DIMESSI 6 FERITI SU 7

Intanto, sono state dimesse sei delle sette persone rimaste ferite a causa dell’esplosione di un falò per San Giuseppe organizzato abusivamente nella serata di ieri nel rione Tamburi di Taranto.

Nell’ospedale “SS. Annunziata” della città è ricoverato un minorenne: per lui una prognosi di 15 giorni. Il ragazzino è stato travolto dalle fiamme: trasportato in codice rosso in ospedale, le sue condizioni sono migliorate nella notte.

ESPLOSIONE DEL FALÒ DI SAN GIUSEPPE, SINDACO: IMPEDIRE CHE RIACCADA

“Quel che è accaduto ieri nei quartieri Tamburi e Paolo VI non è da sottovalutare. E per questo ci occorre l’aiuto di Prefettura e forze dell’ordine: abbiamo bisogno di incontrarci presto e capire insieme cosa fare ancora per impedire che si ripeta quanto accaduto ieri, come per ritrovare equilibrio e tranquillità in quelle zone della città. Le istituzioni faranno sentire la loro attenzione e certe abitudini incivili vanno interrotte”. Lo dichiara il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, commentando quanto accaduto ieri nel rione Tamburi. Per l’esplosione del falò tre persone sono state denunciate. Il primo cittadino evidenza che nei due quartieri si segnala “ostilità nei confronti dei tanti cantieri di rigenerazione urbana che abbiamo avviato e della maggiore presenza delle istituzioni e dei presidi del territorio che stiamo programmando”.

“La sensazione è che vi sia una sorta di netta opposizione al cambiamento, un rifiuto delle regole che noi, invece, dobbiamo contrastare – aggiunge -. Perciò anche quest’anno, come gli scorsi, avevamo lavorato sodo affinché fosse rimosso e sequestrato il materiale accumulato per appiccare i falò abusivi, ben oltre 50 tonnellate”. “A fronte di pochi elementi che discreditano questa città e mettono a repentaglio una vita serena della comunità, c’è una stragrande maggioranza di cittadini onesti, responsabili, laboriosi, che merita che nessuno si arrenda rispetto alle sfide dei nostri tempi- conclude -. Contro questo disprezzo delle regole e del buon senso abbiamo bisogno di restare vigili e uniti, occorre contegno e prudenza anche di tutte le forze politiche e degli stakeholder rappresentativi della città, occorre mettere al primo posto il futuro di Taranto”.