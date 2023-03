Oroscopo del 20 Marzo

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Torna tanta voglia di fare, anche nell’ambito del lavoro non è escluso che ci sia un nuovo inizio positivo. L’amore è importante, difficile restare solo a guardare perché oggi ogni contatto deve essere favorito.Chi ha un’attività indipendente adesso può ottenere molto. Attenzione a non essere troppo protettivo nei confronti di chi non ricambia con altrettanta dedizione il tuo cuore!