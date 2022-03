Salto in alto, Tamberi vince il bronzo ai Mondiali indoor

ROMA – Gianmarco ‘Gimbo’ Tamberi ha vinto la medaglia di bronzo nel salto in alto ai Mondiali indoor in corso a Belgrado. L’azzurro, oro alle Olimpiadi di Tokyo, ha saltato 2.31 e ha chiuso con un terzo posto ex aequo con il neozelandese Kerr, dopo tre tentativi falliti a 2.34 metri. Tamberi, che aveva vinto i Mondiali di Portland nel 2016 saltando 2.36, era tornato a gareggiare dopo oltre sei mesi: l’ultima gara l’aveva disputata e vinta nella finale di Diamond League a Zurigo.

LA DEDICA ALL’UCRAINA

A Belgrado Gimbo, famoso per i suoi look e gesti particolari, si è presentato con un adesivo della bandiera dell’Ucraina sulla spalla destra. Sotto, inoltre, ha scritto con un pennarello i nomi di Bondarenko e Protsenko, due colleghi ucraini che non hanno partecipato alla gara.