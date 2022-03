Diamantini (Trenitalia): “Borsa Mediterranea del Turismo mette in moto la catena industriale”

NAPOLI – “Per Trenitalia è determinante essere presente in manifestazioni come questa che promuovono il turismo, ma soprattutto mettono in moto una catena industriale di cui il Paese ha bisogno. Noi siamo presenti proprio per spingere la crescita dei volumi sia di turismo che di consumi e dell’utilizzazione del treno in senso sostenibile“. Così alla Dire Pietro Diamantini, direttore Business AV Trenitalia, alla Borsa Mediterranea del Turismo in corso a Napoli.

“Gli ultimi giorni – ha aggiunto – con il caro benzina e gasolio ci mostrano che diventa importante avere una intermodalità tra mezzi molto sostenibili come il treno e i luoghi a cui fare riferimento per una vacanza breve oppure per impegni di lavoro. Intermodalità che si sta spingendo verso il door to door, cioè dalla porta di casa fino all’utilizzazione della vacanza o del lavoro nel migliore modo possibile, nel più breve tempo possibile, nelle migliori condizioni di sicurezza che ormai, è consolidato, riusciamo a dare ai nostri viaggi”.

Consolidata anche la questione della tratta Milano-Parigi che, ha evidenziato, “sta dando molte soddisfazioni ed è molto gradita dai clienti che la utilizzano sia per pleasure che il mondo business. Dai primi di aprile avremo anche delle relazioni Parigi-Lione e Lione-Parigi che per giugno diventeranno dieci collegamenti al giorno. Non solo il collegamento Italia-Francia ma anche il collegamento interno fra due centri importanti del business francese”.

Per Sabrina De Filippis, direttrice Business regionale Trenitalia, “Bmt è un appuntamento importante perché è proprio all’inizio di questa stagione, questa primavera e questa estate del 2022. Per la terza stagione consecutiva puntiamo moltissimo sul turismo di prossimità, con i nostri treni regionali vogliamo arrivare ovunque e dove non arriva il treno arriviamo con una serie di partnership con gli operatori dei bus, dei traghetti e tutto ciò che ci porta a numerose altre destinazioni. Noi vogliamo arrivare ovunque e lo facciamo non solo per tutti i target, le famiglie, i giovani, tutte le persone che ci sceglieranno proprio per le loro vacanze e i loro momenti di svago. Le novità principali sono sicuramente riferite a una quantità enorme di partnership ed integrazioni, proprio per servire il primo e l’ultimo miglio”.

De Filippis ha evidenziato che “ci sarà un panel, un catalogo servizi sicuramente molto ricco, ci saranno anche molte promozioni e quindi un pricing accattivante proprio per incentivare l’utilizzo del treno e poi continuiamo questa grande rivoluzione qualitativa dei nostri servizi con tanti treni nuovi, siamo arrivati a coprire già quasi il 50% della flotta con treni nuovi e la grande novità dell’estate è proprio la partenza in servizio commerciale del treno blues, un treno a triplice trazione quindi può andare su linee elettriche, diesel e a batterie proprio per raggiungere i centri urbani a zero emissioni, ma è un treno proprio pensato per tutte le esigenze dei nostri viaggiatori. Ci sono ben 110 treni consegnati dal secondo semestre del 2022 fino ai prossimi anni. Una grande rivoluzione che parte proprio dalle persone, quindi da come le persone ci pensano e desiderano viaggiare con noi”.

“Siamo qui alla Bmt – ha aggiunto Domenico Scida, direttore Business Intercity Trenitalia – perché il turismo è sicuramente una grande risorsa per l’Italia e un’occasione di ripartenza dopo le stagioni che ci lasciamo, speriamo, alle spalle. È una grande occasione anche per i trasporti, il turismo, e soprattutto per l’Intercity, treno di lunga percorrenza che ha vocazione fortemente turistica perché consente di raggiungere praticamente tutte le principali località di mare dell’Italia. Noi percorriamo con Intercity le coste tirrenica, adriatica, ionica, con collegamenti sia di giorno che notte. Una delle caratteristiche tipiche dell’Intercity è che consente di viaggiare di notte in cabine con dei letti. Andare a letto la sera e svegliarsi al mattino con una qualità di vacanza e siamo l’unico vettore ferroviario che consente di raggiungere la Sicilia senza interruzione di viaggio. È possibile raggiungere la Sicilia, sia Palermo che Siracusa, e le principali località turistiche, Taormina, Catania, e tutte le altre, con collegamenti da Roma e Milano sia di giorno che ditte. Le principali novità di quest’estate, di quest’anno, per Intercity sono due: una è la possibilità di portare la bici a bordo e poi gli Eurocity, la possibilità di viaggiare anche all’estero, assicuriamo collegamenti verso la Svizzera, l’Austria e la Germania. Da quest’anno – ha concluso Scida – ne facciamo 40 sulla Svizzera, è possibile raggiungere Zurigo, Ginevra, Basilea, ed essere connessi a tutte le località di montagna della Svizzera da Milano, Venezia, Bologna e Genova”.