Al suo ‘non matrimonio’ Berlusconi incorona Salvini: “Unico vero leader in Italia”

(Video dal profilo Facebook di Vittorio Sgarbi)

ROMA – Si è tenuto sabato a Villa Gernetto, vicino ad Arcore, il matrimonio simbolico tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Presenti pochi e selezionati invitati (circa 60) per la festa organizzata per suggellare l’unione tra l’85enne leader di Forza Italia e la sua fidanzata 32enne, deputata azzurra. Non un matrimonio ufficiale, dunque, anche se Fascina indossava un vestito bianco e dopo il pranzo curato dal ristorante ‘Da Vittorio’ di Brusaporto, nella villa brianzola di Gerno di Lesmo c’è stato anche il momento delle foto davanti alla “torta nuziale”. Un non dolce per un non matrimonio: pare infatti che la torta fosse solo scenica, come ha spiegato lo stesso Berlusconi: “Questa è la torta per le foto”.

Proprio durante questo momento, mentre era circondato dai fedelissimi Gianni Letta, Vittorio Sgarbi e Adriano Galliani, Berlusconi ha invitato ad avvicinarsi anche Matteo Salvini. “Vieni a onorarci della tua presenza”, ha detto il leader forzista al segretario leghista. Poi, una volta che il numero uno del Carroccio ha raggiunto i non sposi, Berlusconi ha declamato ad alta voce per tutti gli invitati: “Questo è Matteo Salvini, l’unico leader vero che c’è in Italia. Lui è sincero, per questo io lo ammiro e gli voglio molto bene”. Parole a cui Salvini, un po’ in imbarazzo, ha risposto con un laconico “Forza Milan”. Il siparietto è stato rilanciato su Facebook da Sgarbi.