Covid, 401 morti. In aumento i ricoveri in terapia intensiva

ROMA – Con 23.832 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia a fronte di 354.480 tamponi effettuati, il tasso di positività scende rispetto a ieri al 6,7%. Ieri c’erano stati 25.735 nuovi casi con 364.822 tamponi (7% tasso di positività). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. Nelle ultime ventiquattro ore le terapie intensive occupate per coronavirus passano in Italia da 3.364 a 3.387.

Nelle ultime ventiquattro ore ci sono stati 401 morti per coronavirus in Italia. Ieri i decessi erano stati 386.