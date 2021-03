Covid, in Abruzzo le scuole restano chiuse

ROMA – Il Consiglio di Stato ha respinto una istanza cautela presentata contro la proroga della didattica a distanza per tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie dell’Abruzzo. I giudici di Palazzo Spada hanno così confermato il decreto del Tar dell’Abruzzo, per cui le scuole in Abruzzo restano chiuse.