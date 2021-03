Cavagnini eletto al Cip Lazio: “Ora fare il possibile per il movimento”

ROMA – “È andato tutto bene, ora la responsabilità dell’incarico”. È soddisfatto Matteo Cavagnini. Campione di basket in carrozzina, già capitano della Nazionale, ha vinto ancora. Con successo, infatti, ha affrontato la nuova esperienza, per lui, delle elezioni per il rinnovo delle cariche di presidente del Cip Lazio e dei componenti di Giunta.

Entrato come candidato per la disciplina sportiva nella squadra del candidato presidente Marco Iannuzzi, è stato eletto con tutto il resto della squadra, compresi Fabio Camilli e Piergiorgio Fascina come rappresentanti in Giunta e per le Federazioni sportive nazionali paralimpiche, Enrico Testa come rappresentante tecnico e Giacomo Perini come rappresentante atleti. “Abbiamo avuto piena fiducia da parte dei presidenti– ha detto Cavagnini all’agenzia Dire- Iannuzzi ha vinto con 28 voti a 5. Tutta la squadra è stata eletta, sia come atleti, che come tecnici. Ovviamente non ci resta che la responsabilità dell’incarico, bisognerà rispettare il voto e cercare di fare il possibile per far parlare di noi“.