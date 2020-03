VIDEO | Coronavirus, il racconto di Bianca dopo i primi 3 casi in Madagascar

NAPOLI – “In questo momento sono stati appena annunciati i primi tre casi confermati di Covid-19 in Madagascar. Ma già prima di questa comunicazione sia la popolazione locale che quella straniera era abbastanza convinta che qualche caso potesse esserci, soprattutto per le connessioni aeree con la Francia e con l’Italia”. A raccontare alla Dire realtà e percezioni dell’isola africana è Bianca Manacorda che nella capitale, Antananarivo, lavora da un anno per una organizzazione internazionale per lo sviluppo.

I collegamenti per il Madagascar, spiega, “sono stati interrotti da ieri definitivamente: nessun aereo entra o esce. Pensiamo, però, che alcune persone rientrate prima del blocco possano non aver rispettato la quarantena. Chiaramente non ne abbiamo certezza, però visto che ci sono casi alle Seychelles e un po’ ovunque intorno al Madagascar sarebbe stato strano che qui non ce ne fossero stati”.

In città “si parla di coronavirus, soprattutto – sottolinea Bianca – da quando questa cosa ha interessato la Francia e una sensazione che ci sia qualcosa che non va c’è. Le precauzioni che vengono prese, dopotutto, toccano anche molti malgasci: ad esempio, io per andare a lavoro la mattina prendo la moto taxi e da oggi hanno iniziato a dare il gel per disinfettare le mani prima di salire a bordo. Di sicuro arriva una conoscenza, una coscienza del problema, ma non so se questa informazione permea tutti gli strati della società o se ad un certo punto si ferma”.

Per ora le limitazioni e le misure individuali da prendere dipendono “dal buon senso di ciascuno di noi, alcuni – dice – stanno decidendo di non uscire o di farlo meno. Ci sono delle misure di precauzione, principalmente igieniche, che sono consigliate. Alla luce dei tre casi confermati altre misure verranno prese per una situazione che da potenziale è diventata attuale”.

Anche nel momento in cui il Paese dovesse optare per delle restrizioni potrebbero sorgere dei problemi perché “in Madagascar molte persone dipendono troppo dalla propria vita di tutti i giorni, dal guadagno quotidiano, per interromperla. Potrebbero non esserci proprio i mezzi pratici per permettersi di pensare a lungo termine e accumulare, ad esempio, cibo. E quindi l’isolamento non sarebbe una soluzione plausibile anche se è l’unica a cui, per ora, si può pensare”. Altro ostacolo potrebbe essere “l’alta percentuale di popolazione che vive in strada”.

La preoccupazione degli stranieri che sono ad Antananarivo è minima attualmente, anche se comunicazioni ufficiali su eventuali possibilità di rimpatrio non sono state fatte “forse perché si prova a prevenire un eventuale panico. Ad ogni modo, le persone che lavorano nelle istituzioni internazionali sono relativamente tranquille rispetto al fatto che dei provvedimenti saranno presi – conclude Bianca – nel caso in cui si arrivi ad una situazione di crisi”.