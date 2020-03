VIDEO | Coronavirus nun te temo, a Roma uomo passeggia nudo in centro

ROMA – Tra un cittadino che porta a spasso il cane e qualche automobilista di passaggio, la Roma al tempo del Coronavirus riserva scene davvero surreali. Sul ponte Vittorio Eamanuele, in pieno centro, vicino a Castel Sant’Angelo, un uomo passeggia indisturbato completamente nudo. Una vera e propria passeggiata ‘senza veli’.

Allibito un automobilista filma la scena, mentre anche una ragazza con il cane decide di riprenderlo con il suo smartphone. Il video in queste ore sta diventando virale, rimbalzando anche sulle chat di Whatsapp. Non si ha certezza del giorno in cui e’ stato girato. Ma a giudicare dalla desolazione sul ponte, quando in genere il traffico delle auto non manca, sembrerebbe proprio una scena accaduta in queste ore di divieti a causa dell’ emergenza sanitaria.

Forse la protesta silenziosa di un cittadino che ha scelto un modo senza dubbio originale per contestare il possibile stop alle passeggiate che il governo e l’amministrazione comunale si apprestano a varare.