Sondaggio Dire-Tecnè: calano gli italiani soddisfatti delle misure anti-coronavirus ma cresce la fiducia nel governo

Continua a crescere la fiducia nel governo Conte 2 in queste settimane caratterizzate dall’emergenza coronavirus. Il 14 febbraio solo il 26,4% degli italiani aveva fiducia nel governo giallorosso, oggi la percentuale e’ salita al 30,8%. Una sola settimana fa la fiducia si attestava al 29,2%, in soli sette giorni si e’ registrato un incremento del +1,6%.

Un dato che, associato a quello delle persone senza opinione (in aumento in una settimana da 7,9% a 8,5%), fa scendere quella degli italiani che non hanno fiducia nel Conte 2: una settimana fa erano il 62,9% (il 68% il 14 febbraio), oggi scendono al 60,7%