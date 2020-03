Lo speciale Chi l’ha visto? Ilaria Alpi, Amici e J. Edgar: i programmi stasera in tv

ROMA – Serie tv, talent show e film animeranno la prima serata in tv di questo venerdì. Da non perdere in seconda serata su Rai 3 lo Speciale di Chi l’ha visto? dedicato a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ‘Il silenzio della giustizia’. Per i cinefili appuntamento su Iris alle 21, dove andra’ in onda il film ‘J. Edgar’ sulla controversa vita del creatore e primo direttore dell’FBI. Protagonista il premio Oscar Leonardo Di Caprio.

Rai 1

Speciale Tg1 | 21.25

‘In trincea’, questo il titolo che dà la fotografia esatta dello stato attuale del paese. In primo piano l’emergenza sanitaria nelle regioni più esposte, l’aumento dei casi al Sud, come gli italiani stanno affrontando questa crisi e l’atteggiamento dell’Europa che si chiude adottando il modello italiano.