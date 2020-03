Coronavirus, in Basilicata consiglieri di Italia Viva donano indennità per l’emergenza

POTENZA – Il gruppo consiliare di Italia Viva della Basilicata ha deciso di devolvere integralmente l’indennità personale per lo svolgimento della funzione politica del mese di marzo dei consiglieri regionali Luca Braia e Mario Polese. La somma complessivamente superiore a 5 mila euro sara’ utilizzata per l’acquisto di dispositivi di protezione da donare al personale sanitario della Basilicata.



