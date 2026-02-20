venerdì 20 Febbraio 2026

Short track, Italia di bronzo nella staffetta maschile 5000 metri. Niente da fare invece per Fontana e Sighel nei 1500 metri

Gli azzurri alle spalle di Olanda (oro) e Corea del Sud (argento)

20-2-2026

ROMA – Medaglia di bronzo per l’Italia nella staffetta maschile 5.000 metri di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina. Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser si sono piazzati alle spalle di Olanda (oro) e Corea del Sud (argento).

Si tratta di una conferma per l’Italia dopo i quattro terzi posti in altrettante gare di World Tour conquistati nell’arco di questa stagione, nonché del risultato conseguito a Pechino 2022. Per la prima volta nella storia, poi, le specialità della Federazione italiana sport del ghiaccio raggiungono la doppia cifra in termini di medaglie in una singola edizione dei Giochi olimpici invernali.

SHORT TRACK, FONTANA E SIGHEL QUINTA E SESTA NEI 1.500 METRI

Niente medaglia per l’Italia nei 1.500 metri femminili di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina. Arianna Fontana e Arianna Sighel, che si erano qualificate alla finale A, si sono infatti piazzate rispettivamente quinta e sesta. Oro e argento alla coreane Kim Gilli e Choi Minjeing, bronzo per la statunitense Corinne Stoddard. L’ultima azzurra in gara, Elisa Confortola, ha invece preso parte alla finale B chiudendo al terzo posto.

