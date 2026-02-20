17enne muore investito da un treno a Campobello di Mazara

PALERMO – Muore a 17 anni investito da un treno lungo la linea Trapani-Castelvetrano. La vittima, un ragazzo di 17 anni, si trovava vicino ai binari, sul territorio di Campobello di Mazara, in contrada San Nicola, una zona rurale, e non si sarebbe accorto del treno che lo ha travolto e ucciso. Sembra che il giovane, di origini tunisine, stesse svolgendo alcuni lavori in campagna ascoltando musica ad alto volume con delle cuffie. Su quanto accaduto indaga la polizia ferroviaria, coordinata dalla procura di Marsala.