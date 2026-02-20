venerdì 20 Febbraio 2026

Ai Giochi di Cortina un mezzo di soccorso unico in Italia, ma non si può usare. Cisl: “Inaccettabile”

Il mezzo è andato a Cortina ma è stato inviato un solo operatore, e per guidarlo ne servono come minimo due. Si tratta di un mezzo destinato al soccorso estremo nelle aree innevate di Livigno

di Luca DonigagliaData pubblicazione: 20-2-2026 ore 19:07Ultimo aggiornamento: 20-2-2026 ore 19:07

BOLOGNA – Alle olimpiadi invernali in corso a Milano e Cortina “scoppia il caso dello Sherp N rescue, il gioiello tecnologico dei Vigili del Fuoco, di stanza a Modena, destinato al soccorso estremo nelle aree innevate di Livigno”. È un mezzo unico in Italia, ma “è stato inviato alle olimpiadi con un equipaggio fantasma: un solo operatore ha dovuto farsi carico non solo della complessa guida del mezzo, ma anche della conduzione dell’autocarro per il trasporto e delle delicate fasi di carico e scarico sulle rampe”. Lo segnalano in casa Cisl Emilia-Romagna, dove si parla di “scelta al risparmio inaccettabile, che parla di decisioni sbagliate e di sicurezza del personale non tutelata a dovere”.

mezzo soccorso vigili fuoco modena
mezzo soccorso vigili fuoco modena

Nonostante infatti il comando modenese vanti quattro conduttori specializzati, gli unici in tutta Italia, “la direzione centrale per le Emergenze di Roma ha disposto la dislocazione a Livigno di una sola unità, quando, invece, ne sarebbero occorse almeno due”. Lo denuncia in particolare Ivano Maltoni, segretario Fns-Cisl Emilia-Romagna, ricordando che il mezzo è dotato di un sistema skid-steer: si guida senza volante, tramite leve che bloccano le ruote di un lato per curvare. “Una manovra che in pendenza o su ghiaccio richiede massima concentrazione. In caso di guasto o bloccaggio in un’area isolata, un unico operatore rischierebbe l’assideramento o l’impossibilità di chiamare soccorsi. La neve e il gelo non perdonano l’isolamento”, evidenzia Maltoni. Per la Fns-Cisl Emilia-Romagna, quindi, “queste economie non solo minano la serenità del personale, ma abbassano la qualità del servizio in una vetrina internazionale prestigiosa quale è quella delle Olimpiadi invernali”.

Leggi anche

Cuore inadatto al trapianto, il medico: “Il bambino è sedato e non soffre. Le condizioni sono gravissime”

di Nadia Cozzolino

Saman, la mamma ora è accusata anche di tentata costrizione al matrimonio

di Mattia Caiulo

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»