Dire Podcast, i principali provvedimenti della settimana alla Camera dei deputati

ROMA – Tre gli argomenti principali affrontati dalla Camera questa settimana. La riforma dei regolamenti, nel tentativo di modernizzare il Parlamento. La geopolitica, con il dibattito sul coinvolgimento italiano nel Board of peace per la ricostruzione di Gaza. Infine, il ricordo di Piero Gobetti, l’intellettuale perseguitato dal fascismo, morto in esilio cento anni fa.

Martedì la Camera ha aggiornato le sue regole, che entreranno in vigore dalla prossima legislatura, presumibilmente nel 2027. La novità più ‘forte’ è la stretta sui cambi di casacca. Se un deputato lascia il gruppo politico con cui è stato eletto, ora paga pegno: perde metà dei contributi economici e decade dalle eventuali cariche ricoperte nell’ufficio di presidenza o nelle commissioni. Fino a ieri, se un deputato passava da un gruppo all’altro, si portava dietro la sua intera dote finanziaria: circa 35.000 euro. Ora non più. Se te ne vai, la metà di quei soldi resta al gruppo che hai lasciato. È una sorta di ‘clausola rescissoria’ per frenare il nomadismo politico ed evitare che i piccoli gruppi si gonfino o si sgonfino per convenienza economica.

Altra novità è l’accelerazione sulla fiducia. Salta l’attesa obbligatoria di far trascorrere 24 ore tra l’apposizione della fiducia da parte del governo e il voto vero e proprio. L’esecutivo potrà così correre più veloce, accelerando i tempi delle leggi. Per bilanciare, le opposizioni avranno corsie preferenziali protette nel calendario dei lavori. È un tentativo di snellire la burocrazia senza silenziare le minoranze. Il nuovo regolamento è passato col voto di tutti i partiti, tranne i Cinquestelle che si sono astenuti.

Martedì alla Camera il clima si è scaldato su un nome che sentiremo spesso: il Board of peace. È l’organismo promosso dal presidente americano, Donald Trump, per il futuro di Gaza e la ricostruzione. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato la partecipazione dell’Italia al Board, ma solo come Paese ‘osservatore’. Per la maggioranza è un posto a tavola irrinunciabile per pesare nelle decisioni; per le opposizioni, invece, è una pericolosa fuga dal multilateralismo dell’Onu verso una diplomazia più privata e imprevedibile. Il dibattito in aula si è svolto tra accuse di subalternità e richiami alla Costituzione. Sempre martedì, la Camera ha ricordato Piero Gobetti, a cent’anni dalla morte.

Ricordare Gobetti oggi significa onorare chi capì da subito la natura malvagia del fascismo. Un richiamo al rigore morale che, un secolo dopo, interroga ancora l’aula. Regole, confini e memoria. Di questo si è occupata la Camera questa settimana. Il tentativo di darsi un ritmo più moderno, con i nuovi regolamenti. La scelta di partecipare alla sfida americana su Gaza e il monito, antico e moderno, di Gobetti.