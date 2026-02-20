Biathlon, Giacomel si ritira mentre era in testa alla mass start

CORTINA – Tommaso Giacomel si è ritirato mentre era in testa alla mass start di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’azzurro non aveva commesso errori dopo i primi due poligoni a terra e guidava la gara con poco meno di un secondo sul norvegese Laegreid. Poi verosimilmente ha accusato dei problemi di natura fisica che lo hanno portato a rallentare fino a fermarsi a bordo pista.

Un “improvviso dolore al fianco che gli impediva di respirare al meglio“, farà sapere in seguito la Federazione sport invernali, sulla causa del ritiro dell’azzurro.

Giacomel ha accusato un leggero malore e ha preferito fermarsi lungo il percorso, dove è stato immeditamente assistito dal medico della squadra. L’aggiornamento sulle condizioni dell’azzurro arriva dalla Fisi, che aggiunge: “Ora sta meglio e si muove autonomamente, nelle prossime ore seguiranno ulteriori aggiornamenti”.

Che peccato Tommy, non abbiamo parole…



Giacomel si ritira dopo due poligoni (con doppio zero) nella Mass Start probabilmente a causa di un improvviso dolore al fianco che gli impediva di respirare al meglio.



Forza Tommaso, rimettiti presto! pic.twitter.com/SSGyuzFNyF February 20, 2026

BIATHLON, DALE-SKJEVDAL ORO NELLA MASS START

Il norvegese Johannes Dale-Skjevdal si aggiudica l’ultimo oro olimpico del biathlon maschile a Milano Cortina 2026, imponendosi nella mass start 15 km. Alle sue spalle, il connazionale Sturla Holm Laegreid, col francese Quentin Fillon Maillet a chiudere il podio. Per l’Italia chiude 25esimo Lukas Hofer, mentre termina al 28esimo posto Nicola Romanin. Costretto al ritiro, dopo aver girato in testa al secondo poligono (con zero errori), Tommaso Giacomel.