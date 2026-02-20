Grey’s Anatomy, Eric Dane e il ricordo di Patrick Dempsey: “Era un uomo divertentissimo, era facile lavorare con lui”

ROMA – McSteamy e McDreamy. Chi non ha sognato guardando sullo schermo la coppia formata da Eric Dane e Patrick Dempsey, i due attori star di Grey’s Anatomy. La scomparsa del primo ha lasciato fan e colleghi senza parole. Il 53enne aveva raccontato soltanto 10 mesi fa di essere affetto da Sla.

Intervistato da Virgin Radio Uk, Dempsey ha commentato la morte del collega con il quale ha condiviso diverse stagioni del medical drama di Abc. “Mi dispiace davvero tanto per i suoi figli”, ha detto Dempsey. “Ci scrivevamo messaggi, gli ho parlato circa una settimana fa e alcuni nostri amici sono andati a trovarlo e stava davvero iniziando a perdere la capacità di parlare“, ha spiegato l’attore. Ultimamente, Dane “era costretto a letto e per lui era molto difficile da accettare, quindi la qualità della sua vita stava peggiorando rapidamente”.

Più della malattia, però, Dempsey ha ricordato le cose positive di Dane: “Era un uomo divertentissimo, era una gioia lavorare con lui e voglio ricordarlo con quello spirito perché ogni volta che era sul set, portava sempre con sé un sacco di divertimento”. E ha aggiunto: “Aveva un grande senso dell’umorismo. Era facile lavorare con lui, ci siamo trovati subito bene“.

E, con un sorriso, Dempsey ricorda: “Nella prima scena, lui era in tutto il suo splendore, mentre usciva dal bagno con l’asciugamano addosso, con un aspetto magnifico, facendoti sentire completamente fuori forma e insignificante”.

KIM RAVER: “ERA LUCE. LO VEDEVI BRILLARE SENZA SFORZO SUL SET”

“Eric era luce. La vedevi brillare senza sforzo sul set di Grey’s Anatomy, così come quando era con Rebecca e le ragazze. Durante le riprese aveva quella scintilla negli occhi e, con uno sguardo malizioso, recitava con un tempismo comico perfetto, una battuta che ti avrebbe spiazzato! Ci mancherai”, ha scritto su Instagram Kim Raver, Teddy nella serie. “Riposa in pace amico”, ha commentato Kevin McKidd (Owen). “Riposa in pace”, il messaggio di James Pickens Jr. (Richard Webber).

ABC: “IL SUO STRAORDINARIO TALENTO HA LASCIATO UN SEGNO INDELEBILE”

“Siamo profondamente addolorati per la perdita di Eric Dane. Il suo straordinario talento e la sua indimenticabile presenza in Grey’s Anatomy hanno lasciato un segno indelebile sul pubblico di tutto il mondo”, ha scritto in una nota pubblicata su Instagram Abc. “Il suo coraggio e la sua grazia durante la battaglia contro la Sla hanno ispirato moltissime persone. I nostri cuori sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi, così come con i tanti fan le cui vite sono state toccate dal suo lavoro”, ha concluso l’emittente.

ALYSSA MILANO DI CHARMED: “AVEVA LA SCINTILLA NEGLI OCCHI E UN SENSO DELL’UMORISMO TAGLIENTE”

A Eric Dane anche Alyssa Milano – Phoebe in Charmed/Streghe – ha dedicato un post. I due avevano collaborato nella serie, il 53enne aveva infatti interpretato il suo fidanzato sullo schermo.

“Non riesco a smettere di vedere quella scintilla nell’occhio di Eric proprio prima che dicesse qualcosa che ti avrebbe fatto sputare fuori il tuo drink o riconsiderare completamente la tua prospettiva. Aveva un senso dell’umorismo tagliente. Amava l’assurdità delle cose. Amava cogliere la gente alla sprovvista”, ha scritto l’attrice.

“E quando si trattava delle sue figlie e Rebecca, tutto in lui si ammorbidiva. Li portava con sé anche nelle stanze dove non erano presenti. Lo si poteva vedere dal modo in cui la sua voce cambiava quando pronunciava i loro nomi. Una famiglia di una bellezza mozzafiato”, ha aggiunto.

“La scintilla. La malizia. La tenerezza che custodiva, ma che non era mai del tutto nascosta. Mi convinse a farmi il taglio di capelli corto e il piercing al naso. Era anche con me durante la passeggiata quando trovammo Lucy, la mia amata chihuahua adottata. Mi chiamava ‘Milano’, come se fosse l’unica parte del mio nome che contasse”, ha ricordato Alyssa.

Il mio cuore è con le persone che hanno avuto la fortuna di essere la sua casa.