Sogesid, il presidente Mantovanelli conclude il mandato

ROMA – Il presidente della Sogesid S.p.A., Roberto Mantovanelli, conclude il proprio mandato alla guida della società, a seguito del conferimento di un nuovo e prestigioso incarico istituzionale. Lo fa sapere una nota. Sotto la presidenza Mantovanelli, la Sogesid avente come azionista unico il ministero dell’Economia e delle Finanze, “ha rafforzato il proprio posizionamento strategico, accelerando in modo significativo il percorso di consolidamento della propria identità e operatività quale società di ingegneria a supporto delle Amministrazioni centrali. Il mandato- continua il comunicato- si è contraddistinto per una costante attenzione al rafforzamento organizzativo, alla qualità tecnica delle attività e alla piena attuazione degli indirizzi strategici”.

STRAVATO: “AL PRESIDENTE MANTOVANELLI UN SINCERO RINGRAZIAMENTO”

“A nome mio personale e dell’intero Consiglio di amministrazione- dichiara l’amministratore delegato Errico Stravato– desidero esprimere al presidente Mantovanelli un sincero ringraziamento per il lavoro svolto insieme, in un clima di leale e proficua collaborazione istituzionale. Il percorso condiviso, ha consentito di consolidare ulteriormente il ruolo di Sogesid come società di ingegneria al servizio del Paese. Al Presidente rivolgiamo le nostre più vive congratulazioni per il nuovo incarico istituzionale, con l’augurio di poter continuare a collaborare, ciascuno nel proprio ruolo, nell’interesse delle istituzioni e dei territori”.

MANTOVANELLI: “UN ONORE CONDIVIDERE QUESTO PERCORSO”

“Sogesid in questi anni- afferma il presidente Roberto Mantovanelli– è stata riconosciuta, grazie al lavoro dei suoi ingegneri, progettisti, tecnici e professionisti, come una delle società dello Stato che ha registrato una crescita rilevante e un significativo rafforzamento della propria reputazione. È stato per me un onore condividere questo percorso con l’ad Stravato,il Consiglio di amministrazione ed insieme alle donne e agli uomini di Sogeid contribuire allo sviluppo e al consolidamento della nostra missione istituzionale. Un sentito grazie al ministero dell’Economia e delle Finanze, al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la fiducia e la collaborazione accordata durante il mandato”. La società, conclude la nota, “proseguirà nel percorso di crescita e consolidamento intrapreso, nel segno della continuità amministrativa e della piena attuazione degli obiettivi strategici”.