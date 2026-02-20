Napoli, è morta a 88 anni l’attrice e cantante Angela Luce

Foto dall’intervista a Verissimo di maggio 2025

NAPOLI – È morta oggi, a Napoli, la cantante e attrice Angela Luce. Aveva 88 anni. Nata il 3 dicembre del 1937 come Angela Savino, ha recitato in oltre ottanta film, lavorando, tra gli altri, con Totò, Eduardo (fu lui a notarla da giovanissima), Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Peppino De Filippo e Pier Paolo Pasolini, nel celebre Il Decameron. Una carriera che l’ha portata a vincere un David di Donatello, per l’interpretazione in “L’amore molesto” di Mario Martone, e nomination per la Palma d’Oro a Cannes e ai Nastri D’Argento.

Accanto al cinema, la musica, da So’ Bammenella ‘e copp’ ‘e Quartiere di Raffaele Viviani, interpretata nello spettacolo Napoli notte e giorno, a Ipocrisia, brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1975.

LA CAMERA ARDENTE E IL FUNERALE

Per consentire alla cittadinanza di rendere l’ultimo omaggio ad Angela Luce sarà allestita la camera ardente domani, sabato 21 febbraio, dalle 8:45 alle 12, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. Lo fa sapere il Comune di Napoli. I funerali si svolgeranno domani, alle 12:30, nella Chiesa di San Ferdinando, conosciuta come Chiesa degli Artisti, in piazza Trieste e Trento.

CORDOGLIO DAL SINDACO E DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il sindaco Gaetano Manfredi e l’amministrazione comunale di Napoli “esprimono il più profondo e sentito cordoglio per la scomparsa di Angela Luce, icona intramontabile della cultura, del cinema e della canzone napoletana”. È quanto si legge in una nota del Comune di Napoli.

“Con lei – spiegano il sindaco e i rappresenti dell’amministrazione – se ne va una delle voci più autentiche e vibranti della nostra terra, un’artista poliedrica che ha saputo incarnare, con eleganza e passione, l’anima più vera di Napoli sui palcoscenici di tutto il mondo. Dalla collaborazione con i più grandi maestri del cinema alla canzone d’autore, Angela Luce ha rappresentato un pilastro della nostra identità culturale, lasciando un vuoto nel cuore della città. Il sindaco e l’intera amministrazione si stringono al dolore dei familiari, degli amici e di tutti i cittadini che l’hanno amata”.

FICO: “HA RAPPRESENTATO TRADIZIONE PARTENOPEA”

“Esprimo il più sentito cordoglio a nome mio e della giunta regionale della Campania per la scomparsa di Angela Luce. Una grande artista, capace di esprimere il suo talento in diversi ambiti e registri, dal teatro al cinema alla musica. Con passione ed eleganza ha rappresentato in modo autentico la tradizione partenopea”. Così il presidente della Regione Campania Roberto Fico.

DE MAGISTRIS: “RICCA DI PASSIONE E UMANITÀ”

“Addio Angela Luce, bella e brava, napoletana, ricca di passione e umanità. Ti rivedo in questa foto scattata 10 anni fa”. Così, in un post su Facebook, Luigi de Magistris, che nel 2017, da sindaco di Napoli, celebrò l’80esimo compleanno dell’artista con una cerimonia nella casina pompeiana, in villa comunale.