Tg Hi-Tech, l’edizione di venerdì 20 febbraio 2025

INTESA ITALIA, INDIA E KENYA PER PROGETTI AI IN AFRICA

Raggiunto a Nuova Delhi un accordo di collaborazione strategica trilaterale tra Italia, India e Kenya per sviluppare in Africa la diffusione delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale. L’intesa è stata formalizzata a margine dell’AI Impact Summit dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, insieme al ministro indiano dell’Elettronica e delle Tecnologie dell’Informazione e al ministro dell’Informazione, Comunicazioni ed Economia Digitale del Kenya. L’intesa punta a costruire percorsi strutturati di adozione dell’intelligenza artificiale, avviando dal 2026 quindici casi d’uso prioritari ad alto impatto e contribuendo all’obiettivo di creare cento percorsi di diffusione dell’AI nei Paesi del Sud Globale. Particolare attenzione sarà dedicata alla diffusione della voice AI nelle lingue africane, per ampliare l’accesso ai servizi digitali e ridurre le barriere linguistiche.

DUE ANNI DI REGOLAMENTO UE SUI SERVIZI DIGITALI

In soli due anni le piattaforme online hanno annullato quasi 50 milioni di decisioni riguardanti i contenuti o gli account degli utenti, aiutando questi ultimi a esercitare online i loro diritti previsti dal regolamento sui servizi digitali nell’Unione europea. Grazie alle norme Ue, le piattaforme sono soggette a una maggiore responsabilità, gli utenti sono più tutelati e l’ambiente digitale è più trasparente. Questo strumento, il primo del suo genere al mondo, ha conferito il diritto di contestare le decisioni di moderazione dei contenuti adottate dalle piattaforme che incidono su contenuti o account, sospendendoli, eliminandoli o limitandone la visibilità. Dalla sua entrata in applicazione, è stato annullato il 30% delle 165 milioni di decisioni di moderazione dei contenuti impugnate dagli utenti nei confronti delle piattaforme.

DA INAIL E UNICUSANO ESOSCHELETRO CONTRO MORTI SUL LAVORO

Cisterne, silos, pozzi, fognature, condotte, luoghi altamente tossici, macchinari complessi da maneggiare, tralicci. Tutte situazioni ad alto rischio che mettono costantemente in pericolo la vita dei lavoratori. Tanto che, nel 2025, l’Inail ha registrato un aumento delle morti bianche: 729 rispetto alle 722 del 2024. Ma questa tendenza può essere invertita perché, in tema di sicurezza sul lavoro, l’Italia compie un passo da gigante grazie alla collaborazione proprio tra l’Inail e alcuni atenei italiani, fra cui l’Università degli Studi Niccolò Cusano, che hanno ottenuto il brevetto per il loro ‘Esoscheletro per interfaccia aptica con ambiente di realtà virtuale e/o aumentata’. Un’invenzione in grado di rivoluzionare la formazione e la sicurezza per tecnici e operai. Come spiega il professore dell’Unicusano Fabrizio Patanè, che con il suo team ha curato lo sviluppo del software di controllo del robot, “il brevetto è stato concesso nell’ambito di un progetto dedicato allo sviluppo di un robot indossabile. Un’iniziativa finanziata da Inail per promuovere soluzioni innovative in ambito di prevenzione, formazione e sicurezza sul lavoro”.

SEACAST RIVOLUZIONA PREVISIONI SU MAR MEDITERRANEO CON IA

SeaCast è un innovativo sistema di previsione ad alta risoluzione per il Mediterraneo che sfrutta l’IA per fornire previsioni più rapide e a minor consumo energetico rispetto ai modelli tradizionali che operano a risoluzioni più basse e si affidano principalmente ai dati oceanici. SeaCast invece integra variabili oceaniche e atmosferiche, catturando dinamiche regionali ben più complesse, e lavora a un’alta risoluzione di circa 4 km accoppiato con un modello d’onda e coprente l’intera profondità oceanica, producendo previsioni fino a 200 metri sotto il livello del mare. Inoltre, estende le previsioni da 10 a 15 giorni e lo fa in circa 20 secondi su una singola Gpu, un processore altamente efficiente progettato per calcoli paralleli e ampiamente utilizzato nel machine learning.